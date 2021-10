Federica Pellegrini, selfie con gli slip e un mistero: cosa c’è in bagno? – FOTO

Federica Pellegrini seduce con un selfie in bagno, ma nella foto della ‘Divina’ c’è qualcosa di strano: il mistero si infittisce.

La sua attività agonistica ad alti livelli si è esaurita con la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, ma la sua leggenda è viva e vegeta. Federica Pellegrini ha segnato il mondo del nuoto italiano ed internazionale, una campionessa le cui imprese non saranno mai dimenticate.

La nuotatrice veneta ha regalato grandi emozioni in tutta la sua carriera e anche in estate, raggiungendo la quinta finale olimpica, traguardo riservato a pochi nel mondo dello sport. Nel frattempo, continua a divertirsi in vasca, con la International Swimming League e i suoi Aqua Centurions, squadra di cui è capitana.

Una icona sportiva e non solo, un personaggio molto seguito sui social ed estremamente discusso, come conferma la recente polemica a distanza con Massimiliano Rosolino. I suoi fan, comunque, sono tutti dalla sua parte, come dimostrano gli innumerevoli like e commenti sui suoi scatti di Instagram.

A proposito del suo profilo social, una foto in particolare, ultimamente, ha scatenato la curiosità e il sorriso degli ammiratori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il ‘Gf Vip’ rilascia le FOTO bollenti: la doccia di Raffaella Fico è vietata ai minori

Federica Pellegrini, nulla sotto il top: ma è un altro il dettaglio che scatena la curiosità dei fan

SE VUOI VEDERE LO SCATTO DI FEDERICA, VAI SU SUCCESSIVO