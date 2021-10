Diletta Leotta come non l’avete mai vista, anche nel backstage manda in escandescenza: capelli d’oro – VIDEO

La conduttrice si mostra le dietro le quinte di uno shooting moda, una vera tentazione che ha fatto gelare i suoi follower.

Sembra acqua passata la storia d’amore che aveva fatto sognare milioni di persone. Anche se i più positivi sperano in un loro riavvicinamento non pare esserci questa speranza, almeno nel prossimo futuro, come ha confermato la stessa Diletta Leotta in una recente intervista rilasciata a “Verissimo”.

Quella con Can Yamam è stata una vera favola moderna. Come lei ha ribadito anche ieri però inquadrando le pagine di un libro che sta leggendo in questi giorni, le storie possono finire senza una spiegazione apparente ma solo perchè bruciate troppo velocemente e in modo irreparabile.

Nuovo ritorno da single dunque per lei ora, anche se presa tra mille impegni lavorativi con DAZN e shooting fotografici probabilmente la bella conduttrice vorrà perdersi del tempo per metabolizzare e ripartire da lei. Vediamo l’ultimo video postato su Instagram.

Diletta Leotta capelli setosi che fanno innamorare, che goduria accarezzarli

Non solo giornalista sportiva alla guida di DAZN per commentare il campionato di calcio, ma anche modella richiestissima grazie al suo fisico mozzafiato e il viso d’angelo che la fa apparire un ritratto del Cinquecento.

Proprio questa sua fisicità prorompente e i capelli biondi e setosi sono stati al centro dell’ultimo shooting che Diletta ha realizzato. Nel video del backstage vediamo infatti la showgirl alle rese con l’acconciatura che magistralmente le viene eseguita in contemporanea da due esperti parrucchieri.

Mini trecce che le annodano la coda da cavallo realizzate mentre lei rilassatissima si diverte a farsi massaggiare la folta chioma come un gesto rituale che anticipa uno stato di benessere diffuso.

Sorride con gli occhi sognanti attendendo che venga terminata la messa in piega prima dello shooting vero. La vediamo subito dopo sfilare con jeans vita alta neri molto affusolati, tunica bianca super aderente al petto generoso e décolleté a punta con decoro gioiello. Una meraviglia audace e sempre bellissima.