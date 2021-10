Cristina Marino blocca Instagram con uno degli scatti più provocanti di sempre. Il costume seducente sottolinea il lato b esposto in primo piano: esplosiva

A soli 30 anni, compiuti a giugno di quest’anno, Cristina Marino vanta già numerosi risultati nonostante la giovane età. Debutta 18enne come attrice nella famosa pellicola “Amore 14” di Federico Moccia nel ruolo di protagonista, che si rivela solo la prima di diverse esperienze nell’ambito della recitazione.

Ma la carriera dell’attrice non si ferma certo qui: modella ricercatissima e influencer di successo, dimostra persino le sue doti imprenditoriali trasformando la passione per lo sport in una proficua attività professionale, con la creazione del metodo “BefancyFit. Se non bastasse a completare il quadro dell’esperienza che compone il precoce percorso della modella, si aggiungono anche noti traguardi personali, custoditi gelosamente con riservatezza.

Primo fra tutti la maternità, attraverso la nascita della figlia Nina, avuta con il compagno Luca Argentero, conosciuto sul set di “Vacanze ai Caraibi“. Proprio nell’estate di quest’anno ha coronato il grande amore che la unisce all’attore con le nozze, celebrate a Città delle Pieve.

Una vita impegnatissima quella che l’influencer trascorre felicemente, ma che necessita di alcune imprescindibili pause rigeneranti. Insieme al marito sta trascorrendo del magico tempo all’insegna del relax, con tanto di costume provocante e accappatoio, per quello che sembra essere un fine settimana piccante.

Cristina Marino, statua di sensualità

Cristina Marino alza drasticamente la temperatura su Instagram, condividendo con i fan il suo fine settimana in compagnia del marito Luca Argentero, nel quadro di una lussuosa struttura dedicata al relax. L’imperativo è dimenticare gli impegni e i tacchi a spillo, optando per l’unico capo utile a un’immersione ristoratrice, ma non è certo l’accappatoio indossato dalla coppia ad attirare l’attenzione del web.

La modella sfoggia un costume intero decisamente rivelatore, con dettagli seducenti da fare perdere la testa al fortunato spettatore di tale bellezza. Sgambatissimo e scollato, esibisce la perfetta silhouette dell’influencer, caratterizzata dall’ambita linea a clessidra e dalle curve mozzafiato che non nasconde affatto all’obiettivo.

Nel terzo scatto del post pubblicato su Instagram sfodera un lato B statuario, che lascia ben poche possibilità agli utenti, se non quella di restare a contemplare la sua estasiante visione: “Che perfezione“, “Sei bellissima“, “Meravigliosa“.