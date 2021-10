Ancora momenti di forte difficoltà e sfiducia presso la corte di Hannover, per Carolina Di Monaco l’inaspettato è accaduto e sotto gli occhi di tutti. Il divorzio è ormai dietro l’angolo.

Aumenta con sempre più vigore, e lasciando intravedere, piuttosto che la luce in fondo al tunnel, i segnali di un’imminente catastrofe, la tensione in quel di Monaco. La preoccupazione cresce a dismisura per gli esponenti della corte dopo aver scoperto i comportamenti sospetti, di questi giorni, ed a quanto pare perseverati fino agli estremi da Ernst August di Hannover.

Le prove sarebbero state ricavate grazie alla pubblicazione di alcuni scatti inediti realizzati proprio nelle ultime ore. A far scoprire inevitabilmente gli altarini, finora sconosciuti da parte della principessa Carolina, nonché a poca distanza dalle recenti problematiche giudiziarie riscontrate dello stesso Ernst, avrebbe contribuito non poco una latente frecciatina proveniente in origine dalle Baleari.

Leggi anche —>>> Simone Inzaghi curiosità, moglie, figli e quel soprannome “vietato” del mister nerazzurro

Carolina Di Monaco, momenti drammatici : a Monaco il divorzio è dietro l’angolo

Potrebbe interessarti anche —>>> “Quante me ne fai passare, sposami!” Alice De Bortoli apre tutto: la FOTO è terribilmente sexy

Una delle coppie reali, già definita in precedenza da diverse testate e fedeli ammiratori, come una delle più in crisi al mondo specialmente nel corso di questi ultimi mesi, ha visto i suoi guardi amplificarsi. Stavolta Carolina Di Monaco non potrebbe più ritardare la presa di posizione, mettendo in atto la drastica scelta del divorzio.

A porre fine alla lunga storia d’amore con il capo della casata, dal 1999, ci sarebbe questa volta lo zampino dell’artista Claudia Stilianopoulos. Quest’ultima è stata infatti avvistata nella capitale spagnola in compagnia di Ernst. Dunque, la nuova coppia sembra essere già sbocciata. E non solo, non avrebbe neppure paura di mostrarsi incredibilmente affiatata dinanzi ai riflettori.

View this post on Instagram Un post condiviso da Virginia Blondeau (@vic_blond)

A testimoniarlo a gran voce, e nei più intimi dettagli, è la nota rivisita di “¡Hola!” dedita ad approfondimenti di moda e cronaca rosa nella penisola iberica. Eppure, sembra al contempo che non molti sapessero delle reali dinamiche tra Carolina e Ernst. I quali si sarebbe già allontananti dalla loro spensieratezza in amore da almeno una decina d’anni. Questo potrebbe perciò rivelarsi come un epilogo in via ufficiale.