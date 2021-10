Bellissima Mara Venier, la splendida conduttrice ammette “A lui non so dire di no” e si lascia andare in un vortice di coccole e tenerezze.

Mara Venier è sicuramente tra le conduttrici più apprezzate del piccolo schermo. Una gavetta lunghissima che emerge quando conduce la sua “Domenica IN”; un modo di fare con gli ospiti soprattutto durante le interviste, le domande che non scendono mai nello sgradevole e sempre mirate sul personaggio.

“Zia Mara” con la sua spontaneità propone una televisione spensierata che fa scappare il sorriso e regala ore domenicali rilassanti. Ma Mara sa anche padroneggiare momenti più concitati e quelli seri. Tutti questi ingredienti determinano il successo dello show. Beccata in dolce compagnia, arriva la scottante rivelazione: “A lui non so dire di no”.

Mara Venier e la dichiarazione che non ti aspetti

Mara Venier si gode il sabato pomeriggio in compagnia di suo nipote e a lui sono rivolte tutte le attenzioni. Momenti nonna/nipote indimenticabili e che rimarranno sempre nella mente dei due che teneramente giocano. La conduttrice ammette: “A lui non so dire di no’😂😂😂😂😂😂mi frega anche i braccialetti 😱😱😱😱😱… il mio sabato preferito 😍”.

I due si divertono e questo lo si percepisce anche nelle storie postate dalla stessa. Prima a casa, il piccolo ruba tutto alla nonna, dai bracciali alla collana…sempre super colorate. Poi in auto, baci e tenerezze e anche qualche marachella. “I nipoti sono la gioia dei nonni ❤️” scrive una fan condividendo un po’ quelli che sono i pensieri diffusi sotto il post. “Soprattutto ti siede in testa 😂❤️❤️❤️” commenta una divertita Maria Pia Calzone.

Insieme sono bellissimi, una gioia per chiunque li guardi. Momenti di relax prima della diretta della Venier; come scrive tra le storie, l’appuntamento è domani insieme a tanti ospiti, da Al Bano, Nino D’Angelo a Pierpaolo Pretelli, solo per citarne alcuni e cosa importante tornerà il pubblico in studio.