“Escile”, Chiara Ferragni ci ha preso gusto: il seno fuori ormai è d’obbligo – FOTO

Chiara Ferragni ha sfoggiato una mise bellissima in occasione del compleanno di suo marito Fedez, che ieri ha compiuto 32 anni

Chiara Ferragni ci ha preso proprio gusto nel sfoggiare abiti che mettono in evidenza il suo lato A come negli ultimi scatti pubblicati ieri sera in occasione delle 32 primavere di suo marito Fedez.

“Il ragazzo che ha cambiato ogni prospettiva e mi ha fatto innamorare perdutamente (…) Ti sceglierei un altro milione di volte”.

Con queste parole scritte sui social network l‘imprenditrice ha augurato buon compleanno al rapper, ricoprendolo anche di tantissimi regali e sorprese come la collana con tanti ciondoli tra cui quelli con i volti dei componenti della loro famiglia compresa la cagnolina Matilda.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Beyoncé, un lato B da favola: lo mostra a tutti davanti allo specchio – FOTO

Chiara Ferragni, la serie di foto con il lato A in evidenza

Per vedere le foto di Chiara Ferragni vai su Successivo