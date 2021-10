Chiara Nasti fa esplodere la passione, su Instagram non si parla d’altro che di lei. Il suo venerdì sera è esplosivo, come il suo seno. Fantastica.

Bella, simpatica, travolgente, Chiara Nasti è una delle influencer più apprezzate su Instagram. La sua passione per la moda, per l’estetica, per la fotografia, le hanno permesso di lavorare con entusiasmo, il suo sogno da bambina si è realizzato, è diventata la Vip dei Vip, sul podio guada dall’alto verso il basso la concorrenza e per questo si dice soddisfatta.

E’ originaria di Napoli ed ha partecipato a diversi show televisivi, l’ultimo nel 2018 è stato “L’Isola dei Famosi”, durante il programma è stata apprezzata ma anche parecchio criticata, ma in fondo si sa che non si può piacere a tutti e qualche battutina di troppo è il prezzo da pagare per la notorietà acquisita.

L’influencer è gioviale, socievole e spesso di buon umore, ha un bel rapporto con i suoi follower, diversi sono i consigli sulla moda, sul make-up e sulla beauty routine che dispensa a destra e a manca ogni giorno.

In blu elettrico lascia senza parole tutti, bellissima Chiara Nasti

Tubino blu elettrico drappeggiato, nail art dello stesso colore, chignon accattivante, il make-up da diva e la scarpetta sportiva centrano il bersaglio. Chiara Nasti mostra poco del suo fisico perfetto, ma è il giusto per far venire un arresto cardiocircolatorio ai suoi follower.

La fashion blogger ed influencer su Instagram è seguita da 1,9 milioni di persone, Chiara è il volto di numerosi brand famosissimi a livello nazionale ed internazionale, la sua vita sui social comincia presto, all’età di 16 anni ( ora ne ha 23) ha cominciato a piccoli passi la scalata verso il successo ed in brevissimo tempo ci è riuscita, grazie alla perseveranza, alle spiccate doti comunicative e all’amore della famiglia.

Chiara condivide la sua passione con la sorella Angela, anche lei fashion influencer su Instagram, amata ed apprezzata un po’ da tutti.

Gli scatti di Chiara non hanno lasciato scampo al suo pubblico, una pioggia di commenti ed emoticon si sono fatti largo tra le fila interminabili di ammiratori, “Sposami, sei la più bona” scrive qualcuno senza vergogna, “Chiara, sei una bomba sexy” risponde qualche altro.

Chiara ha scoccato una freccia e come sempre ha centrato il bersaglio, 10 + per la bellissima e simpaticissima influencer napoletana.