“Sei strepitosa” Rocio Morales, coperta di piume spicca il volo – FOTO

La talentuosissima ex ballerina spagnola Rocio Morales ha condiviso un paio di foto, in cui indossa un vestito tempestato di piume.

Il grande amore del noto attore Raul Bova ha pubblicato un nuovo IG post: questa volta si tratta di una doppietta di foto a dir poco incredibile.

Rocio indossa un vestitino nero con le bretelline, che presenta tantissime piume sottili cucite sopra: l’abito le dona moltissimo!

Nella prima immagine delle due, la Morales posa seduta e accovacciata, con lo sguardo dritto sull’obbiettivo della fotocamera ed il sorriso sulle labbra: la sua bellezza ha mandato i fan al tappeto!

Nel secondo scatto, invece, la bellissima conduttrice televisiva viene inquadrata in piedi e leggermente di profilo, mentre ha lo sguardo rivolto verso il basso, la bocca aperta e le mani unite dietro la schiena: impossibile non restare a fissarla per ore!

Ecco, dunque, il post che ormai è sulla bocca di tutti…

Rocio Morales, bella come non ti immagini: Raul Bova è un uomo fortunato!

La fantastica trentatreenne ha i capelli sciolti ed un make-up dalle tonalità abbastanza naturali: esso si compone di labbra nude, contouring marcato, base viso luminosa e occhi colorati con ombretti marroni.

Il post è piaciuto moltissimo ai followers di Rocio, tanto da ottenere innumerevoli mi piace, commenti, visualizzazioni e condivisioni: le foto hanno spopolato su tutto il web!

Tra i messaggi lasciati dagli utenti che la seguono, si leggono moltissimi complimenti, svariati apprezzamenti e tanti altri elogi e lusinghe, ad esempio: “Sei strepitosa“; “Rocío eri stupenda! Ho amato questo vestito”; “Classe bellezza e sensualità!”; oppure “Sei sempre stupenda in tutto ciò che fai”.

Una cosa è certa: la magnifica ex ballerina spagnola Rocio Morales sa sempre come riuscire a non passare mai inosservata!