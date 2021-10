Rocio Morales zaino in spalle e minigonna, in versione scolaretta sexy – FOTO

La bella Rocio Morales ha condiviso su instagram uno scatto che la ritrae con un look decisamente diverso, che sensualità

L’attrice Rocio Morales ha condiviso su instagram due scatti dove indossa un outfit molto sexy, composto da una minigonna, maglioncino e zainetto sulle spalle. Una scolaretta sexy che conquista il web. Nella didascalia però parla di argomenti profondi:”Altruismo, comprensione, pazienza, buon umore, risate di quelle che ti fa male la pancia, generosità, rispetto per tutto, vivere ogni attimo a pieno…sono queste le cose che porto sempre con me nel mio zaino di vita e voi?”.

Rocio Morales esce un nuovo film, l’attrice è super richiesta

View this post on Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Da quando ha ripreso l’attività cinematografica dopo il lockdown, la Morales non si è fermata un attimo. Ha registrato un film dopo l’altro. Il più recente si chiama Tre sorelle, e sarà disponibile su Amazon prime video. Insieme a lei nel film hanno recitato anche Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. Ecco le parole scritte dalla Morales per esprimere la sua gioia per questo progetto:“Arrivederci Lorena. Grazie per avermi riempito l’anima con la tua gioia di vivere, la tua umiltà e la tua purezza di cuore. Grazie alle mie meravigliose compagne di viaggio, donne che stimo e ammiro..E che ora voglio anche un pò bene, Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. Grazie a te Enrico per la tua folle complicità nel dirigermi e per aver instaurato uno speciale rapporto di fiducia.

E grazie a tutte le persone che ne hanno fatto parte di Tre Sorelle, siete tanti e siete stati preziosi. Un film che parla di noi donne, che uscirò su amazon prime video e spero vi faccia stare bene, anzi meglio”. A luglio invece ha annunciato l’uscita di un altro film dal nome They Talk, per lei un avventura nuova e diversa dal solito perché si tratta di un film di genere thriller. L’attrice non ha mai interpretato un ruolo in un film di questo genere, pertanto una novità stimolante. Ma i progetti che riguardano la Morales non finiscono certo qua, l’attrice ha infatti girato un altro film all’italiana, si chiama Fuori dal finestrino. Il suo lavoro è dunque ripartito alla grande e lei non potrebbe essere più felice.

Aveva infatti rivelato che non aver potuto svolgere il suo lavoro a teatro e al cinema durante il lockdown l‘aveva messa in uno stato di depressione quasi. Tuttavia ha trovato comunque un modo di esprimersi, scrivendo il suo romanzo dal titolo Un posto tutto mio. Se facciamo un bilancio, l’attrice ha decisamente vinto in questa vita tra amore e carriera. Un successo dopo l’altro, un grande amore e due figlie spettacolari.