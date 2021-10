Rissa davanti una pizzeria sfocia nel sangue: ucciso ragazzo di 28 anni

La scorsa notte a Marsala (Trapani), un ragazzo di 28 anni è stato ucciso con una coltellata durante una rissa scoppiata davanti ad una pizzeria.

Un ragazzo di 28 anni è stato ucciso con una coltellata sferrata durante una rissa. L’omicidio si è consumato la scorsa notte davanti ad una pizzeria di Marsala (Trapani), dove il 28enne sarebbe rimasto coinvolto in una rissa con un altro gruppo di ragazzi.

Dopo essere stato accoltellato il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. La polizia, che indaga sul caso, ha già fermato cinque ragazzi, tra cui vi sarebbe il presunto autore del delitto.

Omicidio durante la scorsa notte, tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre, nel centro storico di Marsala, comune in provincia di Trapani.

Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione de Il Giornale di Sicilia, alcuni ragazzi avrebbero ingaggiato una rissa davanti ad una pizzeria. Durante la lite, uno di questi avrebbe estratto un coltello e colpito un ragazzo di 28 anni, Luigi Loria.

Sul posto, dopo la segnalazione, è arrivato il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure al 28enne e lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Giunto in pronto soccorso, i medici hanno provato a salvargli la vita, ma ogni tentativo si è rivelato vano: il cuore di Luigi ha smesso di battere poco dopo l’arrivo al nosocomio.

La polizia ha subito avviato le indagini per ricostruire la dinamica del delitto ed individuare i responsabili. Qualche ora dopo, scrivono i colleghi de Il Giornale di Sicilia, gli investigatori hanno fermato cinque ragazzi.

Si tratterebbe di due italiani, che avrebbero preso parte alla rissa, e tre di nazionalità rumena, due indagati per concorso in omicidio e uno individuato come presunto autore del delitto.