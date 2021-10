Carlo Conti, il ricordo che non se ne va: la confessione che commuove tutti

Non si arresta il successo di Tale e Quale Show che rimane il programma dominante del venerdì sera. A proposito dello show Carlo Conti ha condiviso un ricordo che, dopo anni, ancora lo commuove

Carlo Conti è tornato a intrattenere il pubblico con musica e spettacolo con il suo Tale e Quale Show che non sembra volersi arrestare. La trasmissione del venerdì sera continua a convincere e domina gli ascolti della serata da diverse settimane. La nuova edizione sta procedendo con colpi di scena e spettacolari esibizioni e i telespettatori scommettono su chi riuscirà a portarsi a casa la vittoria finale. Nel corso di un’intervista il presentatore ha però voluto fare un salto nel passato e ricordare un momento speciale.

LEGGI ANCHE -> “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci e quel nome stellare inaspettato: barcolla Mediaset

Il ricordo di Carlo Conti tra gioia e dolore: la confessione

View this post on Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Il programma, giunto alla sua undicesima edizione, ha visto salire sul palco innumerevoli personaggi dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con le loro imitazioni. Indipendentemente dal risultato ottenuto i protagonisti hanno sempre dato il massimo e il clima, anche dietro le quinte, è sempre stato sereno e disteso.

A contribuire a tutto questo il padrone di casa, Carlo Conti, che ha voluto circondarsi di persone che stimava e con il quale avrebbe potuto lavorare seriamente. Tra i numerosi concorrenti rimasti nella storia di Tale e Quale Show uno in particolare rimane ancorato ai ricordi più belli del presentatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “L’Eredità”, Flavio Insinna non riesce a trattenersi e gela lo studio: “Datti una calmata”

Parliamo di Fabrizio Frizzi che ha partecipato come concorrente nell’edizione del 2013 per poi prendere parte al Torneo l’anno successivo. Carlo Conti, molto legato al conduttore scomparso, ricorda ancora con emozione un momento che lo ha visto protagonista.

“Un’esibizione che mi è rimasta nel cuore è la prima di Fabrizio Frizzi, che si calò nei panni di Piero Pelù” -racconta in un’intervista al giornale Ora- “è un ricordo che ancora mi emoziona tanto“. Una confessione che lo riporta a momenti felici, oggi ricordati con grande nostalgia.

LEGGI ANCHE -> Mediaset blocca il programma tanto amato: disastro disarmante

Conti non perde mai occasione per ricordare l’amico, condividendo anche sui social momenti vissuti insieme. Tale e Quale Show è stato inoltre il primo programma ad andare in onda negli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.