Federica Pellegrini nel mirino di “Striscia la Notizia”. Il motivo sconvolgente del Tapiro consegnato da Staffelli

Federica Pellegrini. La campionessa olimpica si è vista consegnare un Tapiro d’Oro dall’inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli. Il motivo ha a che fare con Massimiliano Rosolino

Sono passati solo pochi giorni dalla consegna del “Tapiro d’oro” all’attrice Ambra Angiolini che ha scatenato critiche e controversie all’indirizzo del longevo programma di Antonio Ricci (per approfondire vedi link in basso), ed ecco che “Striscia la Notizia” indirizza diversamente le sue mire.

Stavolta a ricevere il non tanto ambito premio televisivo è toccato a Federica Pellegrini. Questo ironico riconoscimento di solito è attribuito a personaggi celebri che sono inciampati in episodi poco felici, imbarazzanti o disdicevoli nelle loro vite. Cos’è accaduto alla celebre campionessa olimpica?

SULLO STESSO ARGOMENTO >>> Striscia la notizia, il Tapiro va a Ambra Angiolini: lo sfogo della figlia…

Federica Pellegrini: il Tapiro e la controversia con Massimiliano Rosolino

View this post on Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino hanno di certo molto in comune. Entrambi nuotatori di classe sopraffina, hanno portato lustro al mondo sportivo italiano conseguendo storici traguardi olimpici e hanno intrapreso una carriera parallela come personaggi televisivi. La Pellegrini è impegnata come giudice di “Italia’s got talent”, Rosolino è stato recentemente inviato de “L’isola dei famosi”.

Quest’ultimo ha rilasciato una dichiarazione abbastanza spinosa sulla collega. Queste le sue parole: “Fede o la ami o la odi. È sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra anche adesso, diciamo la verità”.

Federica Pellegrini non l’ha di certo presa troppo bene. Per questo motivo ha accettato di buon grado la consegna del Tapiro da parte di “Striscia” dalle mani di Valerio Staffelli. “Grazie per il Tapiro, mi sono davvero attapirata” – ha detto la campionessa di nuoto – “Ci sono rimasta male perché quando lo incontro, Massimiliano è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis”.

LEGGI ANCHE -> Carlo Conti, il ricordo che non se ne va: la confessione che commuove tutti

É emerso anche un episodio succulento del passato che coinvolge i due atleti, un piccolo flirt che risale a parecchi anni fa. “Flirt è una parola grossa” – ha sottolineato la Pellegrini.

“C’è stato qualche bacio” – ammette – “Io allora avevo 16 anni e lui dieci di più”. I fatti risalirebbero alle Olimpiadi Atene del 2004, occasione in cui la nuotatrice conquistò l’argento nei 200 stile libero.