Gf Vip terrore nella casa: sta male e arriva il dottore. Le condizioni

GF Vip, incidente all’interno della casa più spiata d’Italia. Si è reso necessario l’intervento del medico. I dettagli.

Il reality sembra non avere pace! Un evento spiacevole – l’ultimo dei tanti – quello che è accaduto all’interno della casa del “Grande Fratello VIP”. Avvenimenti che gettano nel caos i concorrenti ma di cui volta per volta si è tentato di porvi rimedio grazie all’intervento dell’equipe medico che facendo “irruzione” nella casa, non si fanno trovare mai impreparati.

La protagonista del primo incidente era Francesca Cipriani, il cui dente sarebbe finito nel tiramisù dell’altro concorrente, Nicola Pisu, e a quanto pare dallo stesso ingerito. Le frasi della Cipriani appena si è accorta del singolare evento “Nico ma hai mangiato il mio dente? Oddio no, ma era il mio davvero, ma sul serio l’hai ingoiato? Adesso dove l’hai sputato? Mi serve, devo farmelo riattaccare ragazzi“ hanno scatenato l’ilarità sia dentro che fuori dalla casa.

GF Vip, incidente all’interno della casa: i dettagli

Il dentista in quell’occasione avrebbe quindi operato sulla Cipriani applicando una faccetta per sistemare il problema collegato al “tiramisù”. Ma non sarebbe un caso isolato; a quanto pare infatti il dentista sarebbe entrato nella casa più spiata più di una volta per sistemare la dentatura della medesima concorrente.

Ma non solo, dieci giorni dopo il primo intervento – avvenuto nei primi di ottobre – un altro dentista sarebbe stato chiamato per occuparsi della salute orale di Francesca. Il medico, intervistato sulla questione avrebbe lasciato un’indiscrezione: “Secondo me avrà nuovamente dei problemi perché i denti sono irregolari. Cioè sono alcuni più grandi e altri più piccoli, non hanno un equilibrio“.

A quanto pare insomma la gieffina avrebbe maturato questi problemi a causa di operazioni estetiche che non hanno avuto il decorso sperato e che stanno cagionando problemi non di poco conto.

Francesca Cipriani si conferma essere tra le protagoniste di questa nuova edizione del “Grande Fratello VIP”, sicuramente ne vedremo ancora delle belle! Le sue espressioni facciali sono già virali sul web.