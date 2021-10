Striscia la notizia, il Tapiro va a Ambra Angiolini: lo sfogo della figlia…

Dopo la rottura con Allegri, Ambra Angiolini ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la notizia e sua figlia non le ha mandate a dire…

La storia d’amore tra la bellissima attrice, presentatrice televisiva, conduttrice radiofonica e cantante italiana Ambra Angiolini ed il famoso allenatore di calcio ed ex calciatore italiano Massimiliano Allegri è giunta al capolinea.

Una volta resa ufficiale la rottura tra i due, gli autori del programma televisivo di Antonio Ricci ‘Striscia la notizia‘ ha voluto consegnare il Tapiro d’Oro (ovvero un premio televisivo satirico ideato nel 1996) alla fantastica quarantaquattrenne.

La reazione di Jolanda, figlia della Angiolini e del noto cantante Francesco Renga, è stata immediata: questo gesto l’ha infastidita moltissimo e lo sfogo sui social è stato burrascoso.

Ambra Angiolini, sua figlia Jolanda tuona contro Striscia la notizia: “La sofferenza delle altre persone non mi diverte!”

Jolanda Renga, la figlia della conosciutissima Ambra Angiolini, ha voluto spiegare in una IG story ciò che era accaduto, aggiungendo che il motivo della consegna di questo premio satirico non le fosse per nulla chiaro.

Nonostante sappia bene che, essendo un personaggio pubblico, sua madre sia esposta a continue critiche anche per quanto concerne la sua vita privata, Jolanda condanna questo avvenimento mediatico: “E’ davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?”.

E ancora: “Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso”.

Il pensiero della figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga sembra essere abbastanza chiaro… e voi siete d’accordo?