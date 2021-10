Ad accompagnare i momenti di forte tensione alla corte di Hannover, scuotendo sempre più l’animo di Carolina di Monaco, si aggiunge un’altra spiazzante novità.

Se soltanto pochi giorni fa gli scatti pubblicati dalla stampa spagnola avevano documentato nei dettagli l’uscita allo scoperto della nuova relazione di Ernst August di Hannover con l’artista Claudia Stilianopoulos, scuotendo non poco i reali ed il suo seguito, al momento l’animo di Carolina Di Monaco potrebbe non essere in grado di reggere un’altra sorpresa. Avendo pensato al divorzio con sempre più certezza, cos’altro potrebbe accadere?

Eppure, una pungente novità sul figlio della principessa di Hannover, Pierre Casiraghi, avrebbe contribuito proprio in queste ore a dare manforte ai continui scossoni emotivi dell’ultima settimana.

Carolina Di Monaco, prima il momento brutto, poi la notizia che l’ha sconvolta

Fortunatamente stavolta il riconosciuto fascino del terzo figlio della principessa porta con sé soltanto delle buone nuove. Il divino trentaquattrenne, venuto al mondo dall’iconica storia d’amore anni ’90 tra Carolina ed Andrea Casiraghi, è difatti stato scelto dalla maison d’alta moda, Dior, per rappresentarla. Ed indossare, da questo momento in poi, le vesti ufficiali di brand ambassador.

Le prime immagini che documentano le iniziali tracce di collaborazione con l’atelier, condivise in queste ore in ogni dove sul web, si sarebbero rivelate già come un promettente successo. Il terzogenito, che si prepara ad inizializzare un progetto di moda senza precedenti, firmato dall’attuale direttore creativo di Dior, Kim Jones, si dimostra dunque adatto a risvegliare l’epoca d’oro della casata. E probabilmente a lasciare elegantemente indietro i “brutti momenti”.

Dopo aver indossato i primi capi della nuova collezione, appositamente ideata per adattarsi alla sua figura, gli ammiratori di Pierre non potranno che ricordare il suo già noto traguardo conquistato nella scorsa estate. Quando, al fianco della sua anima gemella, la bellissima Beatrice Borromeo, i due si presentarono in grande stile al Cruise Collection 2022, sempre firmato Dior.