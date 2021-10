Federica Pellegrini ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi in un momento di coccole. Subito è tripudio di commenti.

Prima il dovere, poi il piacere? La giornata di Federica Pellegrini è partita in vasca con i suoi consueti allenamenti per poi concludersi al meglio con un momento di pura dolcezza. La nuotatrice ha condiviso gli attimi di coccole sua sua seguitissima pagina Instagram, seguita da ben più di un milione di follower.

Il suo feed è un susseguirsi di scatti dalla sua vita personale e professionale, il cui minimo denominatore sono la sua bellezza mozzafiato e la sua personalità travolgente: dagli attimi in piscina, agli shooting, ai momenti negli studi televisivi, ogni scatto raggiunge sempre un grande successo lasciando tutti senza fiato. L’ultimo post condiviso non è da meno, tanto che ha scatenato subito i fan tra like e commenti.

Federica Pellegrini mozzafiato: lo scatto alza la temperatura del web

