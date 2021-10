Justine Mattera ha pubblicato un post sul suo profilo in cui è praticamente nuda: la showgirl blocca il web con una foto da censura.

Justine Mattera è una vera e propria diva, anche sui social network: la showgirl italo-americana infiamma costantemente il web con scatti stupefacenti. La nativa di Rockville, nonostante abbia compiuto 50 anni lo scorso mese di maggio, è in uno stato di forma illegale e il suo fisico è sempre perfetto ed esplosivo.

La classe 1971, qualche minuto fa, ha pubblicato sul suo profilo un’immagine in cui mostra il suo “travestimento” per la ricorrenza di Halloween. Il 31 ottobre, in gran parte del mondo, le persone si divertono a vestirsi da mostri, streghe e fantasmi facendo feste e baldoria. Justine, invece, ha deciso di mettersi in topless regalando una foto da censura ai suoi followers.

Justine Mattera da censura: in topless manda in tilt Instagram

