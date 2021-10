“Scatenati per noi”, Emma Marrone scuote la testa e fa alzare la temperatura: musica per le orecchie dei fan – VIDEO

Emma Marrone infiamma il suo profilo Instagram con una “storia” ad alta temperatura. E’ musica per le orecchie dei followers.

La showgirl e cantante, uscita allo scoperto grazie alla celebre vetrina di “Amici” ha scelto di rendere felice, i fan, nell’ultimo giorno del mese.

Si tratta di Emma Marrone, l’ex compagna di Stefano De Martino, dai precedenti tanto bollenti da un punto di vista sentimentale. Il noto volto tra i giudici di X Factor ha lasciato ancora una volta di stucco grazie ad una delle sue performance frizzantissime, pubblicate su Instagram.

Tutti sanno che la musica è “pane per i suoi denti”, ma mai come in questa occasione era stata in grado di esprimere tutta la sua passione.

In questo periodo, Emma è circondata da tanti amici, in attesa del classico scoop di gossip che senz’altro scatenerebbe gli appassionati, pronti ad appoggiarla nelle scelte, come d’altronde accade da quando si è messa in luce per la prima volta nel vasto mondo dello spettacolo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Aurora Ramazzotti, la dedica per Eros: la serie di FOTO più dolci

Emma Marrone, una performance di altissimo profilo su Instagram: fan scatenati

PER VEDERE I DETTAGLI DI UNA PARTE DELLA STRARIPANTE PERFORMANCE DELLA CANTANTE, VAI SU SUCCESSIVO