Le pagelle e il tabellino di Roma-Milan gara utile per l’undicesima giornata di campionato, in corso.

Nel posticipo della domenica sera, allo Stadio Olimpico si affrontano Roma e Milan. I giallorossi cercano punti utili per non allontanarsi dalle zone alte della classifica mentre i rossoneri vogliono mantenere la vetta insieme al Napoli, dopo che gli azzurri hanno vinto contro la Salernitana alle 18:00.

Dopo un inizio in cui entrambe le compagini si sono date filo da torcere a sbloccare il risultato, mettendo in difficoltà l’avversaria, è stato il Milan.

Al 25′ Ibrahimovic calcia una punizione dal limite e con un tiro teso infila direttamente il pallone alla sinistra di Rui Patricio: la barriera si apre e il portiere sul suo palo non va in tuffo. E’ 0-1.

Annullati due gol al Milan per fuorigioco, prima a Leao e poi a Ibrahimovic ma al 55′ Maresca concede un penalty dubbio per un fallo di Ibanez sullo svedese. Contatto poco limpido che porterà diverse discussioni, non è chiaro se il difensore abbia toccato prima il pallone o la gamba di Ibrahimovic. Il direttore di gara conferma la sua decisione iniziale al Var e il numero 11 rossonero non sbaglia.

Il Milan al 66′ rimane in dieci uomini per l’espulsione di Theo Hernandez per un intervento falloso al limite dell’area su Pellegrini.

Al 93′ quando ormai la partita sembrava archiviata arriva il gol di El Sharaawy che riaccende gli animi dei giallorossi ma il tempo non basta e condanna la Roma.

Roma-Milan: pagelle e tabellino

ROMA-MILAN 1-2

RETE: 25′ Ibrahimovic (M), 57′ rig. Kessié (M), 93′ El Shaarawy (R) ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 5,5; Karsdorp 6, Mancini 5,5, Ibanez 5,5, Vina 6 (68′ Carles Perez 5,5); Cristante 6, Veretout 5,5; Zaniolo 6, Pellegrini 6, Mkhitaryan 5,5 (Afena-Gyan 5,5); Abraham 5 (63′ El Shaarawy 6,5). All. José Mourinho. A disp. Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Zalewski, Darboe, Bove, Shomurodov, Tripi. MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 6,5; Calabria 6,5, Kjaer 7, Tomori 6, Theo Hernandez 5,5; Kessie 7, Bennacer 6,5 (76′ Tonali 6); Saelemaekers 5,5 (68′ Ballo-Toure 6), Krunic 6 (76′ Bakayoko 6), Leao 6,5 (76′ Romagnoli 5,5); Ibrahimovic 7,5 (58′ Giroud 6). All. Stefano Pioli. A disp. Mirante, Jungdal, Conti, Romagnoli, Kalulu, Gabbia, Bakayoko, Tonali, Maldini, Brahim Diaz. ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli. AMMONITI: Zaniolo (R), Karsdorp (R), Ibrahimovic (M), Theo Hernandez (M), Mancini (R), Tomori (M). ESPULSO: 66′ Theo Hernandez (M) per somma di ammonizioni.

Nella prossima gara la Roma incontrerà il Venezia in casa, domenica 7 novembre alle 12:30. Per il Milan, invece, sarà derby alle 20:45 contro l’Inter di Inzaghi.