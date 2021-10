Anna Tatangelo pronta per la puntata di ‘All Together Now’: la cantante e conduttrice si presenta con un outfit sconvolgente.

Anna Tatangelo sta vivendo un momento incredibile: la nativa di Sora sta via via conquistando sempre più spazio in televisione. La 34enne, in questo momento, sta lavorando per tre programmi di assoluto livello. Mediaset, qualche mese fa, decise di riproporre sui palinsesti il format ‘Scene da un matrimonio’: per il grande ritorno l’azienda decise di affidare la conduzione alla bellissima cantante.

Come se non bastasse, Anna ha anche un ruolo importante in ‘Star in the Star’ ed è giudice ad ‘All Together Now’. Questa sera, la classe 1987 ha deciso di svelare anche ai suoi followers l’outfit che ha scelto per la puntata di ‘All Together Now’: l’artista è come al solito una bomba provocante.

Anna Tatangelo si presenta così per ‘All Together Now’: seno di fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Guendalina Tavassi è irresistibile, il cappotto si apre e…Che sorpresa! L’ha fatto davvero – FOTO

La Tatangelo, questa sera, ha deciso di svelare a tutti l’outfit che ha scelto per la puntata di ‘All Together Now’. La fantastica cantante si presenta con tacchi vertiginosi e calze a rete che risaltano le sue gambe da urlo. Per far vedere a tutti lo spettacolo bollente, la 34enne ha alzato al massimo il gonnellino.

Come se non bastasse, la scollatura scopre quasi totalmente il suo décolleté da infarto. In questo caso, lo zoom è inevitabile: le forme della storica ex di Gigi D’Alessio sono una gioia per gli occhi degli ammiratori. Gli utenti stanno mostrando tutto il loro apprezzamento commentando con velocità ed enfasi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Hot hot baby”, Francesca Ferragni è una pantera pronta ad attaccare: in bikini alle terme occhi puntati solo su di lei – FOTO