Aurora Ramazzotti, la dedica per Eros: la serie di FOTO più dolci insieme al papà

Oggi Eros Ramazzotti festeggia 58 primavere e sua figlia Aurora ha voluto omaggiarlo con una collezione di foto che ritraggono momenti diversi della loro vita

Eros Ramazzotti è tra i cantanti italiani più conosciuti all’estero e quasi 25 anni anni fa scrisse una canzone intensa e bellissima intitolata “L’Aurora”. L’omaggio di un grande artista e neo papà per la sua prima figlia.

Oggi quella bambina è cresciuta e ha regalato un’intera “compilation” di foto insieme all’uomo che le ha dato la vita per il suo 58esimo compleanno. Tra i due c’è un bellissimo rapporto come dimostrano i vari scatti pubblicati spesso sui social da entrambi.

Aurora Ramazzotti, le foto dei momenti speciali insieme a Eros

“Se dovessi descriverti con una parola, quella sarebbe “passione””. Inizia così la dedica della influencer per il suo caro papà. Il nome del cantante infatti deriva dal greco e vuol dire “amore” inteso come un principio divino, qualcosa di ultra terrestre, che spinge verso il bello in senso ampio. E, secondo Aurora, è proprio quello che Eros riesce a comunicare alla persone amate.

Nella serie di foto sono ritratti padre e figlia in vari momenti felici, emozionanti e divertenti, come in quella in cui mangiano un crocché. In questo scatto la somiglianza tra i due è davvero impressionate, due gocce d’acqua. C’è anche un tenero ricordo di quando lui le ha cantato uno dei suoi brani e lei guardandolo negli occhi a stento è riuscita a trattenere le lacrime. In un’altra immagine c’è Aury bambina già innamorata pazza del suo “papo“.

I commenti dei follower della Ramazzotti sono arrivati a raffica per dare gli auguri al cantante e complimentarsi per la dedica bellissima scritta da sua figlia. “Che belle parole, auguri al tuo super papà”, “Che dedica stupenda per un uomo eccezionale”, “Siete troppo belli”, “Auguri gigante della musica” e via discorrendo per quasi 1500 comenti e 130mila like.