Loredana Lecciso, la dedica social per il vero amore della sua vita – FOTO

Oggi è un giorno davvero speciale per Loredana Lecciso che ha pubblicato una foto in cui è ritratta insieme al vero amore della sua vita

La showgirl Loredana Lecciso ha condiviso una foto insieme a suo figlio Al Bano Junior. Bido infatti compie oggi 19 anni. È un giorno importante per lui e i suoi genitori. E mentre il papà è alle prese con il programma “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci, il giovane rampollo della famiglia Carrisi-Lecciso si è lasciato andare a un selfie sui social insieme a sua madre.

La somiglianza con Loredana e Al Bano è impressionante e anche con la sorella maggiore di un anno, Jasmine, cantante trap molto attiva sui social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Emma Marrone, il risveglio è bollente: a nanna ci va poco vestita… uno spettacolo – FOTO

Loredana Lecciso, la dedica per il compleanno di Al Bano Junior

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Tutta sua madre” Jasmine Carrisi, il body più sgambato del mondo – FOTO

Loredana Lecciso ha scritto nella simpatica foto insieme a suo figlio un semplice: “Buon compleanno, amore”.

Qualche mese fa una dichiarazione di Jasmine aveva alzato un polverone che riguardava proprio suo fratello e le intenzioni di suo padre sulla Tenuta Carrisi. La trapper aveva detto: “Mio fratello Bido che quest’anno finisce il liceo in Svizzera vuole studiare per gestire la tenuta”.

Si era parlato infatti del fatto che il ragazzo fosse stato designato come unico erede della famiglia ma poi ci ha pensato lo stesso Leone di Cellino San Marco a chiarire come stanno in realtà le cose: “È una frase interpretata male, ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali”.

Saranno tutti eredi quindi i figli di Al Bano. Nel paesino pugliese il cantante ha costruito un vero e proprio borgo antico dove coltiva vino e olio. Il tutto a pochi passi dal mare.