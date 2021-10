Boateng allo scoperto: dopo Melissa ha una nuova fiamma, il calciatore non teme più nulla

Il calciatore sui social si è mostrato dopo molti mesi dalla separazione con una giovane tiktoker che sembra gli abbia rapito il cuore.

Il 25 giugno 2016 tra rose bianche e candele, poco prima delle 19.30 davanti al tramonto di Porto Cervo, la ex velina Melissa Satta e il calciatore Boateng sono diventati marito e moglie. A portare le fedi lungo la navata della chiesetta di Stella Maris, dove Melissa è stata battezzata ed è cresciuta, il figlio Maddox di 2 anni appena.

Sembra una favola ormai svanita nel nulla questa visto che a dicembre 2020 i due innamorati, dopo vari tentativi di rappacificamento anche per amore del figlio, hanno gettato la spugna e deciso di divorziare. Troppe differenze di vedute sul lungo periodo che hanno reso impossibile proseguire l’idillio di coppia.

Le cose però ora sembrano andare per il verso giusto per entrambi visto che sono emerse nuove foto che descrivono gli attuali compagni di vita con cui convivono. Anche Boa ha una nuova fiamma, sapete chi è?

LEGGI ANCHE –> Ilary Blasi, Francesco Totti non riesce più a trattenersi: “Mamma mia” – FOTO

Boateng sta con lei, una famosa tiktoker classe 1991

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Kevin-Prince Boateng 👑 (@kevinprinceboateng_fanpage)

GUARDA QUI –>> Luciana Littizzetto e lo sfogo sui social: “Ha vinto l’odio” – VIDEO

Melissa come abbiamo potuto vedere nel suo profilo Instagram, ha una nuova storia d’amore con Mattia Rivetti che la stessa ex velina ha rivelato a pieni polmoni alla fine dell’estate. Non solo lei però si è fatta una nuova vita.

Kevin-Prince Boateng è tornato in pista più forte che mai. Dopo la dolorosa rottura con Melissa Satta l’ex bomber del Milan si sta rimettendo nuovamente in gioco. Non solo la nuova avventura con l’Hertha Berlino ma anche una nuova fiamma nella sua vita.

Questa fiamma sarebbe scattata proprio con Valentina Fradegrada, modella e influencer classe 1991 originaria di Bergamo. Vanta 2,8 milioni di followers su Instagram mentre il suo profilo TikTok 1,4 milioni, è maestra di kung fu e grande ballerina.

Il calciatore infatti si è mostrato con Valentina nel suo ultimo video TikTok ballando e divertendosi insieme, mentre lui a sua volta ha pubblicato delle stories social che li ritraggono insieme. Ora i fan del bomber possono gioire per lui.