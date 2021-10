Elisa Isoardi è bellissima abbracciata a lui dopo tanto tempo – FOTO

Elisa Isoardi ha ritrovato il sorriso che aveva perso tempo fa e lo dimostrano le numerose foto degli ultimi tempi e non solo…

Da tempo la showgirl Elisa Isoardi ha dimostrato di essersi buttata alle spalle il passato sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Tra la storia più che finita con Matteo Salvini, i vari rumors con Raimondo Todaro e l’ultima love story di cui parlava nel 2019 “Diva e Donna” con l’imprenditore Alessandro Di Paolo la conduttrice sembra uscita più forte di prima.

Spesso infatti condivide foto o video di scampagnate in montagna o mentre assaggia varie cucine in diversi ristoranti su e giù per la Penisola italiana. Domenica, ad esempio, è stata con una sua amica sui monti in provincia di Cuneo dove ha scoperto i sentieri nascosti in cui i monaci buddisti praticavano la meditazione e pregavano.

Elisa Isoardi abbracciata a lui: un’esplosione di dolcezza

È Zenit il cucciolo dolce che le regala serenità e amore. Un cagnolino tutto da coccolare e la Isoardi n’è innamorata pazza come tutti coloro che amano il proprio animale domestico. Il barboncino toy ha davvero rubato il cuore della showgirl che gli ha dedicato, oltre alla foto, i versi di “Un amico in me”, brano di Riccardo Cocciante presente nella colonna sonora di “Toy Story”, il cartone di animazione della Pixar diretto da diretto da John Lasseter.

I fan sono sempre più pazzi di lei e le hanno scritto commenti entusiastici come: “Direi il migliore che ci possa essere” e “Quanto siete belli, Zenit è un cucciolino”.

Oltre a essere molto importante per lei per i più svariati motivi, il suo cane le ha letteralmente salvato la vita: una volta infatti ha raccontando di essere svenuta in bagno e il barboncino l’ha risvegliata leccandole il viso.