Fantacalcio, decima giornata: le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Napoli-Bologna, match in programma questa sera alle 20:45, chiuderà definitivamente la decima giornata di campionato: le probabili formazioni e le informazioni per il Fantacalcio.

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il confronto tra Napoli e Bologna, gara valida per la decima giornata di Serie A. Il match manderà in archivio il turno di campionato e quello di Fantacalcio con i partecipanti alle leghe che potranno poi calcolarne l’esito attraverso la somma dei voti.

Fantacalcio, Napoli-Bologna: le probabili formazioni della gara

Manca poco al fischio d’inizio della sfida tra Napoli e Bologna che si ritroveranno di fronte al Diego Armando Maradona.

Gli uomini di Sarri, reduci dal pareggio per 0-0 in casa della Roma, sono a caccia della nona vittoria in campionato che permetterebbe loro di agganciare in vetta il Milan. I rossoneri, battendo il Torino in casa, sono balzati a quota 28 punti a tre lunghezze di vantaggio dai partenopei. Gli emiliani, invece, al momento si ritrovano all’undicesimo posto, ma con un successo aggancerebbero Juventus e Fiorentina in settima posizione a quota 15 punti.

L’attesa sta per finire, dunque, per tifosi di entrambe le compagini, ma anche per i fantallenatori che, al fischio finale, conosceranno l’esito della giornata di Fantacalcio. Di seguito le probabili formazioni della gara.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti.

Indisponibili: Malcuit, Manolas, Ounas.

Ballottaggi: Ospina 55% – Meret 45%; Zambo Anguissa 65% – Demme 35%; Zielinski 60% – Elmas 40%; Lozano 60% – Politano 40%

Bologna (3-5-1-1): Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Svanberg, Hickey; Orsolini; Barrow. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Indisponibili: Bonifazi, Kingsley, Viola, Arnautovic.

Ballottaggi: Schouten 60% – Vignato 30%; Orsolini 60% – Sansone 40%.

Per la Serie A solo un giorno di riposo: sabato, difatti, prenderà il via l’undicesima giornata con i primi anticipi in programma. Si parte con il big match tra Atalanta e Lazio alle ore 15:00. Nel pomeriggio, il Verona ospiterà al Bentegodi la Juventus, mentre in serata andrà in scena la sfida Torino-Sampdoria.