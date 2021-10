Fantacalcio, consigli sulla formazione da schierare nella decima giornata di Serie A

Oggi le squadre di Serie A tornano in campo per la decima giornata di campionato: le probabili formazioni e i consigli su chi schierare al Fantacalcio.

Solo un giorno di pausa per il campionato: oggi inizia la decima giornata con tre anticipi in programma. Ad aprire i giochi Venezia-Salernitana e Genoa-Spezia, nel pomeriggio, poi questa sera il Milan ospiterà il Torino a San Siro. I fantallenatori, dunque, dovranno mandare in campo la formazione giusta per cercare di far punti.

Fantacalcio, decima giornata: le probabili formazioni ed i consigli su chi schierare

Manca pochissimo all’inizio del secondo turno infrasettimanale della stagione, valido per la decima giornata di Serie A, che prenderà il via alle 18:30 con i primi due anticipi in programma.

I partecipanti alle leghe di Fantacalcio sono impegnati nello studiare le ultime mosse per mettere in campo la migliore formazione possibile scegliendo i giocatori giusti. Di seguito, le probabili formazioni ed i consigli partita per partita del decimo turno di campionato.

Spezia-Genoa: martedì 26 ottobre, ore 18:30

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Strelec, Salcedo, Gyasi; Nzola.

Genoa (4-3-3): Sirigu; Cambiaso, Masiello, Vasquez, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Kallon, Destro, Ekuban.

Consigliati: Maggiore (S), Gyasi (S), Nzola (S), Criscito (G), Rovella (G), Destro (G).

Venezia-Salernitana: martedì 26 ottobre, ore 18:30

Venezia (4-4-2): Romero; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Molinaro; Crnigoj, Busio, Kiyine; Aramu, Forte, Okereke.

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Simy, Bonazzoli.

Consigliati: Kiyine (V), Aramu (V), Okereke (V), Kastanos (S), Ribery (S), Simy (S).

Milan-Torino: martedì 26 ottobre, ore 20:45

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Kalulu; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Belotti.

Consigliati: Tatarusanu (M), Kessié (M), Saelemaekers (M), Leao (M), Giroud (M), Pobega (T), Belotti (T).

Juventus-Sassuolo: mercoledì 27 ottobre, ore 18:30

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Chiesa; Dybala, Morata.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Defrel, Traoré; Raspadori.

Consigliati: Perin (J), Bentancur (J), Chiesa (J), Dybala (J), Berardi (S), Raspadori (S).

Sampdoria-Atalanta: mercoledì 27 ottobre, ore 18:30

Sampdoria (4-4-2): Audero; Dragusin, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Adrien Silva, Thorsby, Candreva; Quagliarella, Caputo.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Lovato, Palomino, De Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Pezzella; Muriel, Malinovskyi; Zapata.

Consigliati: Thorsby (S), Candreva (S), Quagliarella (S), Zappacosta (A), Malinovskyi (A), Muriel (A).

Udinese-Verona: mercoledì 27 ottobre, ore 18:30

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pussetto, Beto.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Consigliati: Molina (U), Pereyra (U), Pussetto (U), Beto (U), Faraoni (V), Barak (V), Simeone (V).

Cagliari-Roma: mercoledì 27 ottobre, ore 20:45

Cagliari (3-5-2): Cragno; Godin, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Grassi, Marin, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Consigliati: Marin (C), Joao Pedro (C), Karsdorp (R), Veretout (R), Mkhitaryan (R), Abraham (R).

Empoli-Inter: mercoledì 27 ottobre, ore 20:45

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone,.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Sanchez.

Consigliati: Bajrami (E), Pinamonti (E), Handanovic (I), Skriniar (I), Barella (I), Calhanoglu (I), Lautaro Martinez (I).

Lazio-Fiorentina: mercoledì 27 ottobre, ore 20:45

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Consigliati: Lazzari (L), Milinkovic-Savic (L), Felipe Anderson (L), Immobile (L), Biraghi (F), Bonaventura (F), Vlahovic (F).

Napoli-Bologna: giovedì 28 ottobre, ore 20:45

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Barrow, Arnautovic.

Consigliati: Ospina (N), Di Lorenzo (N), Zielinski (N), Osimhen (N), Skov Olsen (B), Barrow (B).

La formazione ideale per la decima giornata

Formazione ideale (3-4-3): Ospina (Napoli); Skriniar (Inter), Cuadrado (Juventus), Calabria (Milan); Chiesa (Juventus), Maggiore (Spezia), Barella (Inter), Pellegrini (Roma); Destro (Genoa), Dybala (Juventus), Osimhen (Napoli).

Concluso il decimo turno, la Serie A tornerà già nel weekend con i primi anticipi dell’undicesima giornata. Si parte con un incontro che promette emozioni: Atalanta-Lazio, in programma sabato alle 15. Domenica sera, invece, andrà in scena il big match tra Roma e Milan.