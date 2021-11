“La fi**ggine”, Alessia Marcuzzi fondoschiena d’acciaio che ipnotizza: web paralizzato. Serie di FOTO illegali

Dopo Londra Alessia Marcuzzi è volata in una località segreta dove ha sfoderato un bikini da urlo che ha fatto impazzire migliaia di follower.

Qualche mese fa la bellissima showgirl Alessia Marcuzzi aveva annunciato sui social di voler salutare definitivamente Mediaset. Allora si parlò di divergenze personali e di voglia di cimentarsi in nuove sfide emozionanti: “La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”.

In questi giorni, queste sfide tanto sognate, sembrano avere un riscontro effettivo visto che non si parla d’altro che di una sua possibile sostituzione della ormai consolidata Bianca Guaccero a “Detto Fatto”. Pare infatti che l’autore Michele Guardì voglia la Marcuzzi alle redini del programma dal prossimo settembre.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, il pubblico però è confuso in merito a questa notizia, soprattutto perché Alessia non mette piede in Rai dal 1993 con “Il grande gioco dell’oca”. Nell’attesa che queste notizie prendano forma, la showgirl è volata in un posto magnifico. Vediamo le foto?

Alessia Marcuzzi oggi come il 1998, lato B di marmo: apoteosi pura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

“La fi**ggine!! 🔥”, “La secondo foto l’abbiamo vista dopo almeno 5 minuti”, “Va che bel panaro 😍”, “Un c**o spettacolare ora come allora…correva l’anno 1998 calendario Max e tanti occhiali in meno 😘”, “Marmo vivo!”.

Questi sono solo alcuni dei messaggi che Alessia ha ricevuto nelle scorse ore a margine dell’ultimo post Instagram. Solo due giorni fa si trovava a Londra con la figlia Mia per festeggiare Halloween, in men che non si dica però è volata al mare (in una località non ben nota al momento) dove ha sfoderato l’artiglieria pesante.

Ha infatti pubblicato due scatti di spalle con le gambe in acqua e le braccia alzate al cielo in segno di vittoria e di ritrovato benessere.

L’occhio però non è potuto scorrere che sul suo magnifico fondoschiena d’acciaio valorizzato da uno slip azzurro cielo: un lato B disegnato con il compasso che fa invidia alle ragazzine più giovani. Neanche a dirlo sono piovuti oltre 77mila like in poche ore, fascino puro che ha bloccato il web per ore.