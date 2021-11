Investita da un trattore guidato dal marito: donna muore in ospedale

Una donna di 71 anni è morta ieri sera in ospedale dopo essere stata travolta da un trattore, condotto dal marito, nelle campagne di Murisengo, in provincia di Alessandria.

Dramma nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Murisengo, in provincia di Alessandria. Un uomo di 73 anni ha travolto accidentalmente la moglie 71enne con il proprio trattore mentre la coppia lavorava nei campi. Immediata la chiamata ai soccorsi che, giunti sul luogo dell’incidente, hanno trasportato la donna in ospedale. Purtroppo, qualche ora dopo, il cuore della 71enne ha smesso di battere per le gravi lesioni riportate.

Grave incidente a Murisengo, piccolo comune di circa 1.500 abitanti della provincia di Alessandria, dove nel pomeriggio di ieri, martedì 9 novembre, una donna ha perso la vita.

La vittima, Lidia Serra di 71 anni, secondo quanto riferito dalla redazione di Repubblica, stava lavorando in un terreno quando, per causa ancora in fase di accertamento, è rimasta agganciata all’erpice di un trattore, che era impegnato in una manovra di retromarcia, ed è stata schiacciata. Alla guida del mezzo agricolo il marito di 73 anni che ha immediatamente lanciato l’allarme.

In pochi minuti sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco hanno estratto la donna, ancora in vita, da sotto il mezzo agricolo e l’hanno affidata ai sanitari che hanno provveduto al trasporto d’urgenza presso il Cto di Torino. Qui i medici hanno fatto il possibile per tenerla in vita, ma ogni sforzo non ha avuto successo: in serata la 71enne è deceduta.

Presso il terreno teatro del tragico incidente sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri di Murisengo e Cerrina e gli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro). I militari dell’Arma e i tecnici hanno provveduto agli accertamenti e ora, scrive Repubblica, stanno indagando per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.