Dopo il debutto a “Vieni da me” di Caterina Balivo e “Detto Fatto” di Bianca Guaccero Rossella Erra, famosa al pubblico di Rai 1 per essere “la signora Rossella” è arrivata addirittura a “Ballando con le stelle”. I giornalisti di BubinoBlog hanno deciso di intervistarla per scoprire cosa si nasconde a questa strabiliante escalation televisiva.

Rossella Erra, da un ufficio allo studio di Ballando con le Stelle: ecco come ha fatto!

Rossella Erra ha raccontato ai giornalisti di essere stata una commercialista per ben 25 anni. Quando il suo studio è chiuso, però, ha dovuto cercare un’altra occupazione. Dopo tanta ricerca e tentativi Rossella è finalmente riuscita ad arrivare in televisione, debuttando come “ambasciatrice del popolo” in “Vieni da me”: “Un personaggio che è stato un colpo di genio, perché non c’era mai stato fino a quel momento in tv. La signora da casa che guarda la televisione… Caterina mi ha dato la possibilità di farlo in televisione” ha spiegato Rossella.

“Quando Vieni da Me è stato chiuso, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis mi hanno voluta per il ruolo di presidente dell’anti-giuria a Ballando con le Stelle. Quest’anno sono da sola e quindi c’è maggiore responsabilità” ha spiegato l’opinionista ai giornalisti. “Io porto il mio giudizio personale, ma anche quello di chi non ha voce, che non ha i social. Non posso rappresentare tutti. Insomma, quello che facevo da casa, ora lo faccio in presenza”. La maggior parte del pubblico adora la signora Rossella e la sua presenza in studio, ma c’è anche chi non riesce a spiegarsi il motivo per cui una persona così “comune” sia improvvisamente finita in televisione. “Qualcuno mi dice con un’accezione negativa ‘Tu sei miracolata!’ ed io rispondo che sono una miracolata sì, perché il Signore mi ha dato una seconda chance, mi ha tolto dalla disperazione più assoluta e mi ha dato la possibilità di sentirmi viva un’altra volta. Soprattutto mi ha fatto sentire un essere umano”.

Rossella Erra ha raccontato addirittura di essere stata vittima di body shaming: “Mi hanno dato della ‘chiattona’, ‘cicciona’, ‘maiale’ e ci sono rimasta molto male. Il mio fisico non è mai stato un problema, ma quando me lo dicono ci rimango male. Lo scorso anno a Ballando avevo un tavolino che nascondeva la parte di sotto del mio corpo, quest’anno ho una poltrona e non ti nascondo che far vedere la parte bassa del corpo è difficile perché è abbondante ovunque e mi sento un po’ nuda. Ma è anche una presa di coraggio”.