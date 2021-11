Wanda Nara ha perdonato Mauro Icardi. I due scappano lontano e su Instagram mostrano la passione che non si è mai sopita

Mauro Icardi e Wanda Nara, face fatta oppure no? Sono una delle coppie sulle quali l’attenzione mediatica non si placa. La crisi, la pace, poi di nuovo la lontananza, i particolari dei tradimenti di lui. Insomma la telenovelas va avanti ed i fan la seguono con molta passione ed attenzione.

Se Belen e Antonino sembrano più lontani che mai, Ambra e Allegri altrettanto con la parola fine sulla quale non si torna indietro, la bombastica procuratrice ed il calciatore del Psg vanno come un’altalena impazzita. Per loro un nuovo colpo di scena.

Wanda Nara, baci con Icardi: succede l’imprevisto

