Cecilia Rodriguez ha deciso di far impazzire tutti i suoi followers condividendo uno scatto da urlo: la showgirl indossa un mini dress da paura.

Cecilia Rodriguez è una delle showgirl più apprezzate in Italia. Nonostante il cognome pesante che porta (è la sorella di Belen), l’argentina sta costruendo una carriera di assoluto rispetto ed è una testimonial ricercatissima dai brand per la sua bellezza illegale e per la sua sensualità.

La 31enne ha smentito alcuni rumors in merito alla sua vita privata (voci parlavano di una crisi tra lei e il compagno) ed è a Budapest con Ignazio Moser, ufficialmente per motivi di lavoro. In realtà, Chechu ha scritto anche una grandissima dedica proprio sui social network all’uomo che le sta vicino da ben 4 anni. La piccola Rodriguez, in ogni modo, non smette di incantare su Instagram: poco fa è apparsa un’immagine sul suo profilo di Instagram in cui la modella si è scoperta un po’ troppo…

Cecilia Rodriguez, il mini dress è un qualcosa di spaziale: si accende il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Mi sorprendi”: Valentina Vignali attimi di godimento con una mise bollente. Davanzale esplosivo – FOTO

Cecilia, poco fa, ha deciso di svelare ai suoi followers l’outfit che ha scelto per presenziare gli MTV Ema 2021 che si terranno a Budapest. La modella argentina è comodamente seduta in un auto e non spoilera tutto, dal momento che nell’immagine si vede solo il lato di sotto.

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > “Look aggressive”, Arisa irresistibile: accappatoio e capelli bagnati, stuzzica le fantasie dei fan – FOTO

Il mini dress è un qualcosa di spettacolare: le sue gambe sono totalmente scoperte e stuzzicano la fantasia dei followers. Nonostante le temperature rigide della capitale dell’Ungheria, l’argentina sfida il freddo e con il suo outfit bollente conquista l’interesse di ogni singolo ammiratore.

Al momento, non sembrano esserci progetti per un matrimonio tra la bella Cecilia ed Ignazio Moser. Qualche mese fa, la showgirl rilasciò alcune dichiarazioni in cui svelò che tra le sue priorità ci sono altre cose come il matrimonio e i figli.