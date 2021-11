Ambra Angiolini ritorna a sorridere. Solo lui riesce a tenerla al sicuro, fan in lacrime – FOTO

La bella attrice Ambra Angiolini ha trovato il suo posto del cuore, non vorrebbe essere da nessun’altra parte

Ambra Angiolini dopo la discussa rottura con l’allenatore Max Allegri, ha ritrovato il sorriso. Ha ammesso di essere esattamente dove dovrebbe essere e che non vorrebbe stare da nessun’altra parte. È di nuovo felice e ammette di essere se stessa grazie ad un amore che non finirà mai per lei. L’attrice torna quindi a sorridere e lo fa in un luogo che le sta molto a cuore e che la rende felice.

Ambra Angiolini ritrova il sorriso con lui

L’attrice Ambra Angiolini ha trascorso settimane dure dopo l’annuncio della fine della storia d’amore con Max Allegri e il caso di “Striscia la Notizia” che non le ha dato tregua. Infatti in seguito alla consegna di un tapiro, a causa della rottura con l’allenatore, si sono susseguite problematiche di ogni genere. In primis presunte denunce contro il programma di Antonio Ricci per aver invaso la sua privacy e averla umiliata davanti a milioni di italiani, poi l’uscita di alcuni retroscena privati tra lei e Allegri sull’affitto di una casa a Milano ed infine un capello biondo ritrovato nell’auto di lui.

Insomma una serie di cose che hanno portato solo stress e negatività all’attrice già provata emotivamente. Durante la conferenza stampa per il film uscito l’11 novembre “Per tutta la vita”, di cui lei è protagonista, aveva rivelato di preferire il silenzio piuttosto che continuare uno scontro con “Striscia la Notizia”.

Oggi però Ambra sembra più serena, ha ritrovato il sorriso grazie alla figlia, con cui ha fatto anche un tatuaggio simbolico dicendo che era un “per sempre” che non poteva rifiutare. Ma non è solo grazie alla figlia che ha ritrovato la forza di ridere, è anche grazie a qualcosa che le ha sempre dato coraggio e l’ha sempre appagata.

Il suo lavoro. In particolare “Radio Capital”, il luogo dove ogni giorno condivide pensieri con milioni di ascoltatori, per lei è una confort zone. Infatti ecco cosa scrive al riguardo: “Quando non vorresti essere in nessun altro posto, quando devi essere semplicemente così come sei”.