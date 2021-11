L’ex senatrice ha mandato in tilt il pubblico di Instagram con uno scatto che ammalia il web. Come resisterle?

Nunzia De Girolamo ha affascinato il web con una foto sensazionale.

L’ex senatrice è ormai un volto richiestissimo di Rai Uno. E la vediamo spesso in diversi programmi della rete nel quale si rende protagonista grazie alla sua dialettica e alla sua personalità.

Senza dubbio il talento non le manca ma è anche la sua bellezza e il suo fascino a fare da biglietto da visita.

Da quando Nunzia è apparsa in tv è stato amore a prima vita e non ha più lasciato questo lavoro chiudendo, piuttosto, una carriera nel mondo della politica.

L’ex senatrice di ”Forza Italia”, infatti, ha preferito dedicarsi al ruolo di conduttrice soprattutto con ”Ciao Maschio”, trasmissione in onda nella scorsa stagione quando in seconda serata ospitava tre uomini del mondo dello spettacolo o della politica per confrontarsi su vari temi e rivelarsi su quelli più scottanti e intimi.

Nunzia De Girolamo e lo scatto da star

In questa foto Nunzia De Girolamo ha deciso di mandare in estasi tutti i suoi followers con una posa seducente e carica di fascino.

Sprigiona femminilità da tutti i pori e con indosso un abito blu si volta verso l’obiettivo lasciando smuovere la sua chioma che cattura l’attenziona di tutti.

La moglie di Francesco Boccia scrive: “Quando ti chiamano con insistenza. Se ci siete, ci vediamo tra pochi minuti su Rete 4”.

E annuncia così il suo ritorno in tv, questa sera sulle reti Mediaset. Dunque, non possiamo di certo perderci il suo intervento! I followers, infatti, la inondano di like e commenti di apprezzamento che mostrano tutto il loro entusiasmo.