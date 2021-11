“I Soliti Ignoti”, Amadeus e la battuta spinta in diretta: “Lei va alla grande!”. La concorrente rimane di sasso

“I Soliti Ignoti”, Amadeus e la battuta spinta rivolta alla concorrente Taylor: “Lei va alla grande!”. Giuseppe Zeno è rimasto senza parole

La puntata odierna de “I Soliti Ignoti” ha visto il conduttore Amadeus divertirsi enormemente al fianco di Giuseppe Zeno. L’attore, che ha partecipato al game show in qualità di concorrente, ha presentato la fiction “Blanca”, da lui interpretata al fianco della collega Maria Chiara Giannetta.

“Andrà in onda questa sera e racconterà la storia di una poliziotta ipovedente“: queste le anticipazioni fornite da Zeno, la cui fiction verrà trasmessa a partire da quest’oggi, lunedì 22 novembre, su Rai 1. In seguito, la gara è entrata nel vivo fino all’arrivo dell’ignoto 3. Amadeus, di fronte alla bellezza della concorrente, non ha trattenuto una battuta a dir poco inadeguata: persino la partecipante è rimasta di stucco.

“I Soliti Ignoti”, Amadeus e la battuta spinta in diretta: “Lei va alla grande!”

Una puntata senza dubbio scoppiettante, quella de “I Soliti Ignoti” trasmessa nella serata di oggi, lunedì 22 novembre. Giuseppe Zeno, a cui spettava il compito di racimolare quanti più soldi possibili da devolvere in beneficenza, ne ha approfittato per presentare la nuova fiction in onda su Rai 1. Si intitola “Blanca”, e lo vede recitare nei panni di protagonista al fianco di Maria Chiara Giannetta – celebre grazie al ruolo in “Don Matteo” -.

Una gara a dir poco complicata, quella dell’attore, certamente non esente dagli errori che il gioco inevitabilmente porta con sé. L’unica identità che è stata in grado di non mettere in difficoltà Zeno era la numero 3. L’attore, dopo aver assistito alla presentazione di Taylor, non poteva avere dubbi su di lei.

“Lei ha una macelleria suppongo“, ha scherzato l’attore, riferendosi all’outfit indossato dalla concorrente. Non è sfuggita ai telespettatori più attenti la battuta irriverente di Amadeus, un vero e proprio scivolone da parte del conduttore: “E va alla grande!“. La giovane Taylor, colpita dall’osservazione del presentatore, è rimasta di sasso di fronte al siparietto.

Zeno, dopo aver abbozzato un sorriso, ha confermato l’identità dell’ignoto: “È la regina dell’hula hoop“. La sua intuizione, complice l’indizio dato dall’outfit, si è ovviamente rivelata corretta.