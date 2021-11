Charlotte Casiraghi stupisce i fan con uno scatto mozzafiato: eleganza e classe, sensualità e fascino. Niente da aggiungere

Charlotte Casiraghi è la secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, classe 1987, è da tutti conosciuta per la sua bellezza che non passa inosservata. Non ha titoli nobiliari, ma è all’undicesimo posto nella successione del Principato.

La moda, l’equitazione e il mondo della comunicazione sono le sue più grandi passioni. Attualmente è una giornalista affermata che lavora come autrice e direttrice di alcune riviste.

Charlotte Casiraghi, posa e look: voto 10 – FOTO

