Fantacalcio, top e flop della tredicesima giornata di campionato

I due posticipi di ieri hanno definitivamente chiuso la tredicesima giornata del campionato di Serie A: i giocatori top e flop al Fantacalcio.

Al triplice fischio di Torino-Udinese, conclusasi con la vittoria dei granata per 2-1, ha concluso il tredicesimo turno di campionato e di conseguenza la giornata di Fantacalcio. I partecipanti alle varie leghe hanno potuto così calcolare i voti e scoprire l’esito.

Fantacalcio, top e flop tredicesima giornata: Afena-Gyan sorpresa del turno, Luis Alberto delude

Una giornata di campionato emozionante quella conclusasi ieri con i due posticipi in programma: Verona-Empoli e Torino-Udinese.

Nel corso del turno sono arrivate le prime sconfitte per le capoliste Milan e Napoli che hanno rimediato un Ko in trasferta rispettivamente contro Fiorentina ed Inter. Oltre alle vittorie di Fiorentina ed Inter sono arrivate anche quelle di Juventus, Roma e Atalanta che lottano per un posto tra le prime quattro della classe.

Come accade in ogni turno di Serie A, alcuni giocatori si sono distinti più di altri, mentre alcuni hanno deluso. Vi forniamo lista dei top e flop della giornata al Fantacalcio.

TOP

Mario Pasalic (Atalanta): nella straripante vittoria per 5-2 della Dea sullo Spezia, il centrocampista si è guadagnato il riconoscimento di migliore in campo. Una prestazione formidabile coronata da due reti ed un assist che hanno fatto lievitare il suo voto in pagella al Fantacalcio. Unica pecca: il cartellino giallo rimediato durante il match.

Dusan Vlahovic (Fiorentina): torna ancora una volta tra i top il numero 9 del club toscano. Sabato nel successo per 4-3 contro il Milan, l’attaccante serbo si è iscritto due volte nel tabellino dei marcatori ed è suo l’assist del momentaneo 2-0 siglato da Saponara. Gol e assist che lo hanno reso il migliore in campo della sfida.

Hakan Calhanoglu (Inter): sta lentamente riprendendo la forma ideale l’ex Milan, dopo alcune prestazioni da dimenticare. Contro il Napoli, il turco è stato tra i protagonisti realizzando una rete su calcio di rigore e l’assist per Perisic del momentaneo 2-1. Una performance che fa ben sperare i fantallaneatori che hanno deciso di puntare su Calhanoglu.

Leonardo Bonucci (Juventus): bomber per una sera, Bonucci ha realizzato una doppietta dagli undici metri che ha regalato alla Juventus tre punti pesantissimi sul campo della Lazio. Il difensore classe 1987 si è incaricato di battere i due calci di rigore concessi dall’arbitro ed in entrambe le occasioni non ha fallito.

Felix Afena-Gyan (Roma): è lui la vera sorpresa di giornata. Il giovanissimo attaccante ha sbloccato e risolto un match complicato per la Roma contro il Genoa. Entrato in campo ad un quarto d’ora dalla fine sul risultato di 0-0, il giocatore ghanese ha realizzato una doppietta in rapida successione che ha permesso ai giallorossi di portare a casa i tre punti.

FLOP

Ivan Provedel (Spezia): cinque gol subiti e voto che sfiora lo zero al Fantacalcio per il portiere del club bianconero che ha incassato una pesante sconfitta a Bergamo per 5-2 contro l’Atalanta. Malus pesanti, dunque, per chi ha schierato come titolare l’estremo difensore italiano.

Luis Alberto (Lazio): lo spagnolo è tra i peggiori in campo della gara contro la Juventus, conclusasi con il successo per i bianconeri per 2-0. Pochi spunti e diversi errori che hanno portato ad un voto insufficiente a cui si somma anche un cartellino giallo.

Matteo Gabbia (Milan): voto insufficiente al Fantacalcio anche per il centrale del Milan schierato per la seconda volta da titolare in stagione. Nella sconfitta contro la Fiorentina, il giovane difensore ha faticato a contenere gli attacchi di Vlahovic e compagni che hanno perforato la retroguardia del Milan bene quattro volte.

Petko Hristov (Spezia): prestazione da dimenticare quella contro l’Atalanta anche per il difensore dello Spezia. Nonostante un buon avvio di gara, il club bianconero ha incassato cinque reti rimediando l’ottava sconfitta in campionato. Il voto in pagella del giocatore scende anche per via di un cartellino giallo.

Lorenzo Venuti (Fiorentina): nonostante l’importante successo della Fiorentina sul Milan, il difensore italiano rientra tra i flop di giornata. Ad influire sul suo voto l’autorete realizzata nel finale che ha sancito il definitivo 4-3 per i Viola.

In questi giorni si disputeranno le gare di coppe europee, l’appuntamento con il campionato e con il Fantacalcio è fissato al prossimo weekend per la quattordicesima giornata di Serie A.