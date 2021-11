Marina la Rosa ha fatto sognare i fan mostrandosi irresistibile. La visione è paradisiaca: fascino intramontabile.

Curve mozzafiato, bellezza intramontabile, fascino magnetico. Marina la Rosa non smette mai di stupire il pubblico con il suo fisico da urlo e i suoi lineamenti angelici.

Nata 44 anni fa a Messina, per lei il tempo sembra non trascorrere in quanto è sempre meravigliosa, tanto che ogni suo scatto condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram, da ben 93,7 milioni di follower, lascia sempre tutti senza fiato.

Diventata conosciuta nel mondo dello spettacolo a seguito della partecipazione alla prima edizione del “Grande Fratello” e a “L’Isola dei Famosi”, classificandosi come seconda, da showgirl si è poi distinta nella recitazione prendendo parte a soap, tra cui Beautiful.

Oltra ai successi sugli schermi è seguitissima sui social, dove mostra le sue giornate scandite tra shooting e momenti spensierati. L’ultimo scatto apparso sul suo feed Instagram ha fatto sognare il popolo del web.

Marina la Rosa: fascino ipnotico, fan in visibilio

