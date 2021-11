“Amici 21”, lite tra allieva e maestra: crisi di panico in casetta

Momento di panico nella scuola di Amici di Maria De Filippi: oggi Carola ha avuto una piccola crisi dopo una discussione con la maestra Alessandra Celentano

Continua la crisi di Carola dopo la gara di ballo che hanno affrontato i ballerini nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Carola è senza ombra di dubbio una delle più brave quest’anno, eppure contro ogni aspettativa è arrivata ultima in classifica. Per questo motivo Carola è andata a confrontarsi con la sua docente di danza Alessandra Celentano, anche per preparare insieme la sfida, e in questa occasione l’insegnante non si è risparmiata e ha deciso di rimproverarla per qualcosa che ha notato del suo comportamento.

Amici di Maria De Filippi, la crisi di Carola dopo il rimprovero della maestra Celentano

La maestra Celentano ha parlato con Carola e le ha ribadito di credere in molto in lei perché ha tanto talento e tanto potenziale, ma c’è qualcosa che deve assolutamente cambiare se vuole continuare la carriera da ballerina.

Carola, infatti, ha la brutta abitudine di segnare passo per passo le coreografie che fa e di impararle a memoria in questo modo. Nel mondo della danza questa tecnica non va bene perché poi si disimpara ad improvvisare, come è successo nel suo caso che è arrivata ultimo nella gara di ballo votata da Marcello.

Carola, che è abituata a fare le cose sempre al meglio, è entrata davvero in crisi per questo rimprovero e appena tornata in casetta è scoppiata in lacrime parlando con i suoi compagni.

A consolarla è stato Luigi, che come al solito ha dimostrato di essere davvero un buon amico per lei. L’ha tranquillizzata e ha cercato di far rientrare il panico che la stava assalendo in quel momento.