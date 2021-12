Un video parodia sui social, incentrato sulle pagelle del Fantacalcio del trio comico de Gli Autogol, ha scatenato l’ilarità degli utenti.

Assist non assegnati o viceversa, voti che si alzano per via di una rete realizzata in zona cesarini. Questi sono alcuni dei temi su cui settimanalmente si scontrano i partecipanti alle Leghe di Fantacalcio, magari scontenti per un voto o per un bonus. Proprio in merito, Gli Autogol, il trio comico che molto spesso parla di Fantacalcio, ha realizzato un divertentissimo video pubblicato sulle loro pagine social.

Fantacalcio, il video parodia degli Autogol che ha scatenato le risate dei fan

Un uomo di spalle con il volto coperto e la voce camuffata che ad un giornalista racconta quanto ci sia dietro i voti assegnati al Fantacalcio settimanalmente. Una testimonianza che alza un polverone? No, si tratta solo del nuovo divertentissimo video realizzato da Gli Autogol. Il trio di comici ha preso spunto dalle varie discussioni, anche a volte sui social, che vedono protagonisti ogni settimana i fantallenatori scontenti dei voti assegnati dalla fonte di riferimento della Lega a cui prendono parte. Si parla spesso di assist non assegnati o di voti che si alzano improvvisamente per una giocata o per un gol del calciatore in questione, tutti ottimi ingredienti per i tre youtuber.

Nel video parodia si vede un anchorman di un Tg che lancia l’intervista realizzata da un “collega” ad uno dei redattori delle testate che si occupano di assegnare i voti al Fantacalcio. Durante l’intervista, realizzata di spalle e con la voce alterata, così come accade per quelle vere, racconta che i “pagellisti” non guardano tutte le partite, ma solo alcune basandosi, dunque, sui tabellini. Poi prosegue spiegando che anche i redattori fanno il Fantacalcio e, dunque, assegnano i voti in base ai loro calciatori in rosa. Un filmato che ha scatenato l’ilarità dei tanti fan che seguono da tempo Gli Autogol.

Like e commenti da parte anche di tanti fantallenatori che hanno ammesso di lamentarsi spesso delle decisioni in merito ai voti in pagella dei propri calciatori in rosa.