La doppia vita di Suor Cristina: dal convento al nuovo amore. Ecco chi è. Tutto sulla donna di “The Voice”

Vi siete mai chiesti che fine avesse fatto Suor Cristina? La sorella italiana, dopo la fama ottenuta con The Voice, ha percorso una strada che non vi sareste mai aspettati!

Il successo alle volte porta ad una vita al limite, senza freni, dove i propri valori e le proprie convenzioni vengono rimpiazzate dalla fama e dal denaro e Cristina ha più volte pensato di abbandonare la fede per vivere appieno la scalata al successo. Non è il caso di Suor Cristina, che nonostante la possibilità di ascendere nel regno delle ugole più inaspettate d’Italia non ha smesso di seguire la voce di Dio. E se vi chiedete che cosa sta facendo oggi, ve lo diciamo noi!

La doppia vita di Suor Cristina: da The Voice al mondo del Rock, la storia inaspettata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Suor Cristina (@cristina.scuccia)

Dopo aver pubblicato il suo secondo album, l’anno prima dello scoppio della pandemia ha rinnovato i suoi voti in convento. Oggi lavora con i bambini all’interno di un asilo vicino a Milano e alla sua congregazione. Nonostante la sua popolarità e le sue visualizzazioni sui social, Suor Cristina non ha mai perso il suo obiettivo primario: aiutare i più piccoli, i più indifesi e chi ne ha bisogno, tutto accompagnato dalla parola del Signore.

Il rinuncio ai grandi peccati danteschi e la carriera di successo da ancora più valore al percorso di Cristina, attirando l’attenzione di grandi personalità internazionali, tra le quali Madonna, che hanno espresso i loro complimenti per la cugina adottata di “Sister Act”.

Naturalmente noi continuiamo a sperare che Cristina continui la sua vita sia da musicista, seguita dalla sua fedelissima Vocal Coach, che da monaca e che non smetta mai di aiutare chi soffre. Ad oggi Cristina è un esempio di bontà e devozione, di passione per il proprio lavoro e perseveranza nella ricerca di un mondo migliore, facendone parte come protagonista non solo nella sua vita o quella degli altri ma anche sul palco.