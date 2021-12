Milly Carlucci ha fatto piangere tutti, un omaggio così a Fabrizio Frizzi non si era mai visto. Un momento davvero toccante.

La conduttrice Milly Carlucci ha fatto emozionare il suo pubblico ricordando l’amatissimo Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente nel 2018 a causa di un’emorragia celebrare. Tra pochissimo, l’11 dicembre, si disputerà su Rai 1 la semi finale di “Ballando con le Stelle”, lo show dance che anche quest’anno ha regalato moltissime emozioni al pubblico da casa.

Sarà proprio l’11 dicembre che Milly farà il suo omaggio a Frizzi, ha spoilerato cosa succederà ed il pubblico ha pianto dall’emozione.

Fabrizio Frizzi vive ancora nel ricordo dei tutti gli italiani

Sabato 11 dicembre, durante la semi finale di “Ballando con le Stelle”, si darà il via alla settimana Telethon, associazione che raccoglie fondi per curare le malattie genetiche rare. Diversi conduttori hanno sposato la causa di Jerry Lewis, che nel 1965 ha dato luce all’aiuto televisivo per questo tipo di associazioni.

Se Jerry è il volto degli Stati Uniti di Telethon, in Italia era Fabrizio Frizzi. Fu proprio il conduttore a “lanciare” l’associazione nel nostro Paese conducendo innumerevoli trasmissioni dedite alla causa.

Milly Carlucci, oltre ad essere collega di Frizzi, era anche sua amica. Per anni ha condotto trasmissioni che avevano come scopo principale le raccolte fondi proprio insieme al compianto Fabrizio.

Sabato sarà una serata speciale, giudici e concorrenti indosseranno gadget dell’associazione e potranno dire la loro sulla causa. Contribuire alle donazioni non è obbligatorio ma è importante, solo grazie ai fondi che sovvenzionano la ricerca è possibile scoprire la causa di malattie sconosciute e cercare di guarire chi ne soffre.

Anche sabato sarà doveroso ricordare Fabrizio, un uomo buono dall’animo gentile, sempre disponibile con tutti e sempre pronto a fare del bene per tutti. La solidarietà del conduttore è ricordata ancora oggi dopo quasi quattro anni dalla sua scomparsa.

Il pubblico di Ballando non vede l’ora di vivere l’omaggio a Fabrizio facendosi invadere dalle emozioni.