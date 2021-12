Rosalinda Cannavò, l’annuncio nelle stories fa tremare i fan: “Io malata di…”. Sconvolgente

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono appena rientrati dall’emozionante soggiorno a Parigi. Nelle ultime ore, l’annuncio dell’attrice ha gettato i fan nello sconforto

La conduttrice di “Casa Chi” e il suo fidanzato sono recentemente tornati dal loro viaggio a Parigi. Un soggiorno breve e intenso, che Zenga ha regalato alla fidanzata in occasione del suo 19esimo compleanno. L’attrice e il figlio del noto portiere, uniti e complici come il primo giorno, hanno trascorso dei momenti indimenticabili nella capitale francese.

Nelle ultime ore, in maniera del tutto inaspettata, la Cannavò ha deciso di aprirsi con i followers in merito ad una questione a dir poco sconvolgente. Di fronte al suo annuncio, gli utenti hanno trattenuto il fiato…

Rosalinda Cannavò, l’annuncio nelle stories fa tremare i fan: “Io malata di…”

Il periodo corrente è sicuramente uno dei più felici per la splendida attrice siciliana. Di ritorno da Parigi, dove ha trascorso una vacanza indimenticabile in compagnia del fidanzato, la Cannavò ha voluto condividere con i fan il proprio stato d’animo. “Ho ritrovato me stessa, sono fiera di ciò che sono, felice di tutti i traguardi che a poco a poco sto raggiungendo“: questo il messaggio che l’ex gieffina ha postato tramite Instagram.

Attraverso la medesima piattaforma, Rosalinda ha voluto mostrare agli utenti una parte piuttosto intima di sé, per mezzo di una story. “Io malata di… pulizia“: ha scritto la Cannavò a corredo del video recentemente pubblicato. Gli utenti, inizialmente spiazzati a causa dell’incipit della frase, hanno in seguito compreso la reale natura della clip, in cui la Cannavò mostra loro come effettuare una profonda pulizia del divano.

Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

“Non so se conoscevate questa tecnica. Ho visto anche che ci sono degli attrezzi specifici“, ha constatato l’attrice, fiera della propria scoperta. Un banale consiglio relativo alla gestione della casa, che i fan, nei prossimi giorni, troveranno sicuramente il modo di testare.