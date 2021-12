“Che bella fig…gliola che sei” Wanda Nara, come mamma l’ha fatta. Un ritorno alle origini da infarto: le FOTO suscitano pulsioni primordiali

Wanda Nara, la bellissima modella e procuratrice sportiva, in una serie di foto che lasciano senza fiato.

Wanda Nara, la bellissima modella e procuratrice sportiva argentina sa sempre come stupire. La sua bellezza accattivante, intrigante… insomma, i fans di tutto il mondo sotto ogni post hanno usato in questi anni tutti gli aggettivi possibili, ormai di originale rimane ben poco. C’è spazio solo per neologismi.

Ma la bellezza di Wanda sta nel suo essere accattivante, una femminilità che sprigiona anche in pigiama – ne sono prova i tantissimi like e commenti – ed anche un pizzico di ironia, che non sappiamo se sia volontaria o meno ma la Nara ci fa sempre sognare. Oggi non poteva esimersi e le foto a gambe aperte e mise striminzita fanno accendere la fantasia.

Wanda Nara, ritorno alle origini con successo: foto da pulsioni primordiali

