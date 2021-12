“Amici 21”, i ragazzi fanno infuriare Maria De Filippi: il motivo da i brividi

Maria De Filippi, durante l’ultimo daytime di Amici, ha chiamato i ragazzi in studio per parlare con loro di qualcosa che è accaduto di recente

Le acque non si calmano mai per i ragazzi di Amici di Maria De Filippi. Più si va avanti, più diventa difficile. Dopo aver salutato ben tre loro compagni di scuola che sono stati eliminati, hanno ricevuto un richiamo (di nuovo) a causa del loro disordine in casetta. La conduttrice ha fatto entrare in studio un ragazzo che ha visto ai casting, che sogna di fare musica e che lavora come postino per guadagnare i soldi necessari di cui ha bisogno per inseguire il suo sogno nel cassetto. Probabilmente, rivedremo questo ragazzo in una sfida.

Amici 21, Maria De Filippi furiosa con i ragazzi della scuola

Il primo a dare un provvedimento è stato Rudy Zerbi, che ha chiesto a LDA di pulire la casa per l’intera settimana. Luca ha accettato di buon grado la sua punizione ma ci ha tenuto a chiarire che lui è sempre ordinato, e che condivide la stanza con una persona che non lo è. Ha aggiunto di aver più volte chiesto a questa persona di pulire e di ordinare le proprie cose ma non ha ottenuto alcun risultato. Dunque il riferimento era ad Alex o ad Albe.

Successivamente, anche Alex ha dichiarato di volersi prendere la responsabilità ma fino ad un certo punto, perché il disordine della camera non è neanche il suo. Dunque, resta soltanto una persona: Albe. Se è stato davvero lui a mettere a soqquadro la camera lo scopriremo domani, perché la puntata è terminata proprio in quel momento.

Sembra chiaro che il responsabile dovrà andare in sfida contro Federico, il ragazzo scelto dalla produzione che lavora come postino per inseguire il suo sogno di cantante.