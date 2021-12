Federica Panicucci si sposa, la data è già stata fissata: lei svela i dettagli

Federica Panicucci sembra essere pronta al matrimonio: il suo Marco le ha fatto la proposta, lei ha svelato tutti i dettagli.

Federica Panicucci potrebbe sposarsi a breve. La conduttrice televisiva ha annunciato la grande notizia ai giornalisti di DiPiù, confessando di essere emozionata più che mai per l’evento che aspetta da letteralmente tutta la vita. Il fortunato sarà ovviamente Marco Bacini, l’amore della sua vita.

Federica Panicucci si sposa, la data è già stata fissata

“Sento che il 2022 sarà un anno speciale: sposerò Marco, l’uomo che mi è accanto da cinque anni. Sono veramente felice, non potrei chiedere altro dalla vita adesso” ha raccontato Federica Panicucci ai giornalisti del settimanale DiPiù. Lei e il compagno Marco Bacini si sono conosciuti tramite Melissa Satta, amica di entrambi già da tempo. Il loro rapporto è iniziato come una semplice amicizia, ma quando l’imprenditore ha iniziato a frequentare Mattino 5 sempre più spesso, per seguire i suoi assistiti, entrambi hanno scoperto di non poter fare a meno l’uno dell’altro. “Lui mi prende in giro e riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress” ha raccontato la Panicucci.

Oggi, dopo cinque anni insieme, la coppia sembra finalmente aver deciso di fare il grande passo e di sigillare il proprio amore. Nonostante la differenza d’età, otto anni, Federica e Marco sembrano essere fatti l’uno per l’altra. La grande data sembra essere stata fissata il 22 novembre del 2022, un giorno speciale scelto per un motivo molto preciso: Federica e Marco, infatti, lo considerano una specie di amuleto, perché ricco di significati nella loro storia d’amore.

Né Federica né Marco hanno ancora pubblicato nulla di speciale sui social, ma il loro matrimonio sembra ormai una data sicura. Entrambi, infatti, non riescono a vivere senza l’altro, e l’anno prossimo potrebbe essere l’anno perfetto per coronare i loro sogni d’amore.