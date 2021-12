Elisabetta Canalis, bellissima come sempre sfoggia il fisico super allenato con una lingerie che non lascia alcun mistero.

Elisabetta Canalis continua a far sognare il web. La showgirl è nota al piccolo schermo per i suoi esordi come velina nel Tg satirico per eccellenza: “Striscia la Notizia”. Sono passati tanti anni da quel periodo quando deliziava il pubblico insieme a Maddalena Corvaglia ma ancora oggi è considerata tra le donne più belle e desiderate.

Nonostante la sua vita sia ormai da anni a Los Angeles dove vive col marito e la figlia, la Canalis è molto seguita sui social dove racconta con scatti e brevi video la sua vita. L’ultimo post ha come tema il Natale ma in una chiave sicuramente non adatta ai minori di anni 18. Lei è semplicemente pazzesca, la perfezione esiste.

Elisabetta Canalis, il Natale non è mai stato così bollente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Shaila Gatta, visione estrema: una scultura senza veli e plasmata perfettamente. Pura arte – FOTO

Con quest’ultimo post la Canalis ha ancora di più marcato il territorio elevandosi a bellezza internazionale. Fiumi di commenti, battute ironiche che trasudano un acuto desiderio sensuale, l’ultimo video farebbe andare di matto a chiunque ed il motivo è molto semplice. La Canalis indossa diversi completini intimi, firmati Intimissimi. Il famoso brand di lingerie ha scelto ancora una volta la Ely per promuovere la nuova collezione ispirata al Natale, seducente e dalle trasparente infuocanti.

Il video riprende alcuni spezzoni e creano un collage avente come unica protagonista la Canalis, assolutamente bollente. Completini rossi, neri, e anche un body tutto trasparente che lascia alla visione del web angoli proibiti. Slip a filo impercettibile, pizzo e trasparente… gli ingredienti che rendono very hot questo Natale: “Sono diventato cieco” scrive un fan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Vi auguro il meglio”, Emma e la FOTO di coppia che stende il pubblico. Lui è un volto famosissimo – FOTO

In tanti a complimentarsi con la Canalis e numerosi sono i fans che ammettono come il suo corpo faccia invidia anche alle ventenni. Un fisico in costante allenamento che la rende armoniosa e perfettamente accattivante. Tutti gli occhi sono su di lei, su quella lingerie difficile da percepire quasi ad occhio nudo.