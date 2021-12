“Striscia la Notizia”, tremendo annuncio in puntata: la fine si avvicina

Striscia La Notizia è andato in onda questa sera come tutti i giorni: a pochi minuti dalla chiusura, Lipari si è lasciato andare ad una strana rivelazione

Striscia La Notizia è da tantissimi anni uno dei programmi più seguiti della televisione. Lo conosciamo tutti per essere un tg satirico prodotto da Antonio Ricci molto tempo fa, ma è sempre stato più di questo. Questo programma ha scoperto tantissimi talenti, tantissime showgirl e veline sono nate proprio in quello studio, ma non solo. Le accoppiate vincenti più famose, sono state scoperte proprio da Ricci. E tra queste abbiamo Sergio Friscia e Roberto Lipari, che hanno conquistato il bancone del programma proprio di recente.

Striscia La Notizia, è quasi finita: l’annuncio durante la puntata

Proprio quando i telespettatori stavano cominciando ad affezionarsi a questo duo, sono costretti a salutarli. Infatti Roberto, durante l’ultima puntata andata in onda su Canale Cinque, ha rivelato che questa sarà l’ultima settimana in cui lui e Sergio si terranno compagnia in questo ruolo da conduttori. Una notizia che ha intristito

Hanno cercato di smorzare un po’ la tristezza per questa fine facendo ironia sul fatto che dovrebbero vedersi più spesso anche nella vita reale, perché insieme stanno davvero molto bene.

Sergio, a sua volta, ha fatto una battuta sul fatto che insieme potrebbero aprire cassaforti. Roberto lo ha subito ripreso e poi sono tornati a seguire la scaletta del programma, mandando in onda un servizio di Luca Abete.

I telespettatori sono davvero molto dispiaciuti per questa notizia, e sperano vivamente di poterli rivedere presto nella prossima stagione. Se non sarà così, chi è che prenderà il loro posto?