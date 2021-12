Schianto tra auto e camion: morto volontario della Croce Rossa

Un volontario della Croce Rossa di 70 anni è morto questa mattina in un terribile incidente verificatosi sulla Pedemontana a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.

Un violento scontro tra la sua auto ed un camion. È morto così questa mattina un uomo di 70 anni, da tempo volontario della Croce Rossa. Il drammatico sinistro si è verificato lungo la Pedemontana all’altezza di un distributore di metano, nel territorio di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Sul posto sono arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale.

Reggio Emilia, schianto tra auto e camion sulla Pedemontana: morto volontario della Croce Rossa

Nella mattinata di oggi, giovedì 9 dicembre, un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada Pedemontana a Scandiano, comune in provincia di Reggio Emilia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Travolto dalla propria auto: uomo muore schiacciato davanti una rimessa

Si tratta di Silvano Ferri, 70enne volontario della Croce Rossa di Scandiano e padre dell’ex vicesindaco Marco Ferri. Il 70enne, come riporta la stampa locale, tra cui la redazione de La Gazzetta di Reggio, era alla guida della sua Opel Zafira che, per cause ancora da determinare con esattezza, si è scontrata con un camion all’altezza del distributore di metano di Chiozza. Uno schianto fatale per Ferri, deceduto sul colpo.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118, ma per l’automobilista era ormai troppo tardi. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per i gravissimi traumi riportati. Sotto choc il conducente del mezzo pesante che non ha riportato ferite nell’impatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Omicidio del professore universitario, possibile svolta: fermato un uomo

Oltre ai soccorritori, scrive La Gazzetta di Reggio, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire l’incidente ed accertarne le cause.



“Un lutto improvviso – ha scritto su Facebook Matteo Nasciuti, sindaco di Scandiano– per cui tutta la comunità scandianese è attonita. Silvano era un uomo attivissimo sul territorio, volontario appassionato e instancabile della Croce Rossa. Una persona che incarnava perfettamente lo spirito di servizio che è parte fondante della nostra identità scandianese, in modo volontario e disinteressato”. Il primo cittadino ha poi espresso il proprio cordoglio alla famiglia del 70enne, colpita dalla tragedia.