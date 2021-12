Giulia Stabile senza freni, mostra tutta se stessa in un ballo scatenato. Fan senza parole – FOTO

La vincitrice di “Amici 2020” ha creato scalpore con un nuovo video emozionante in cui balla una delle musiche più conosciute.

Ha vinto la scorsa edizione di “Amici” ed ha conquistato pure il cuore del suo Sangiovanni. Dunque doppio assist per Giulia Stabile che oggi è entrata anche a pieno titolo nello staff di professionisti della scuola fortemente voluta da Maria De Filippi.

La ballerina con la sua solarità e la genuinità che la contraddistinguono ha in poco tempo catturato la stima del pubblico a casa e, anche a distanza di mesi, continua a mantenere questo suo carattere giocoso che possiamo vedere anche nei social ad ogni post foto o video proposto. Guardiamo l’ultimo?

Giulia Stabile fa innamorare tutti: la sponsorizzazione più bella di sempre

“Mollare, non mollare…Spaghetti, non spaghetti…Ti preoccupi troppo per ciò che era e ciò che sarà. C’è un detto: ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi…è un dono. Per questo si chiama presente. #EtroxKungFuPanda ❤️🥋 #adv @etro @carlomengucci @antonioguastella”.

Si tratta per l’appunto di un’adv per il noto brand di abbigliamento che ha riproposto nella sua collezione l’immancabile personaggio di Kung Fu Panda. Giulia con tre cambi d’abito e mosse precise, esegue un balletto scatenato nel corridoio degli studi di Canale 5 e con la sua risata contagiosa cattura tutti senza troppi giochi di prestigio.

I fan sono esplosi alla vista di questa sua personale interpretazione del brano “Kung Fu Fighting” di Cee-Lo feat Jack Black ed i commenti raccontano tutto il loro profondo amore nei suoi confronti.

“Cucciola di panda 🐼”, “La tua insicurezza che è diventata il tuo ‘marchio’, ormai la risata finale non manca mai❤️”, “La sponsorizzazione più bella di sempre! Tu lo fai portando sempre messaggi positivi o meglio ancora con la tua arte ❤️”. Oltre 83mila like in poche ore, super meritati!