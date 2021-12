Una giornata sulla neve ma dalle alte temperature per Diletta Leotta, oggi sul set rivela tutto con le eleganti movenze di un felino.

Brillante ex co-conduttrice del “Festival Di Sanremo” ed amatissima presenza di “Dazn” per quel che riguarda gli appassionati di sport, la bellissima Diletta Leotta ha deciso di mostrarsi del tutto entusiasta in virtù del traguardo appena raggiunto.

Nella mattinata di oggi, 9 dicembre, la beniamina di Sky ed ex concorrente di “Celebrity Hunted“, ha rivelato al pubblico un saliente dettaglio sulla nuova parentesi della sua, già poliedrica, carriera nel mondo dello spettacolo. Diletta deciderà perciò di scoprire sul set, al contempo e per la gioia dei suoi ammiratori, un lato di lei finora rimasto nascosto.

“Così all’improvviso…” Diletta Leotta sensuale come una gatta, sul set scalda le temperature – FOTO

